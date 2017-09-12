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痤疮发病时患者会有疙瘩出现吗

2017-09-12合肥军大医院
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　　痤疮发病时患者会有疙瘩出现吗？青少年时期，比较容易遭受痤疮疾病的困扰，由于痤疮疾病对患者的皮肤危害比较严重，尤其是患者在面部，对患者的容貌危害很大，会影响我们的面容美丽的。合肥军大医院专家指出，痤疮这种疾病是可以很好的避免的，那就是及早进行治疗，这种疾病就不会对我们身体造成危害。那么，痤疮所拥有的表现症状是什么呢？

　　痤疮发病时患者会有疙瘩出现吗？痤疮疾病的症状表现：

　　1、白头粉刺：毛囊皮脂腺口被角质细胞堵塞，角化物和皮脂充塞其中，与外界不相通，形成闭合性粉刺，看起来为稍稍突起的白头。

　　2、黑头粉刺：毛囊皮脂腺内被角化物和皮脂堵塞，而开口处与外界相通，形成开放性粉刺，表面看起来是或大或小的黑点。

　　3、丘疹：是痤疮最基本的症状。在毛囊皮脂腺口堵塞的情况下，形成毛囊皮脂腺内缺氧的环境，厌氧性的痤疮丙酸杆菌大量繁殖，分解皮脂，产生化学趋化因子，白细胞聚集而发生炎症性丘疹，所以这类丘疹属于炎性损害。

　　4、脓疱：是炎性丘疹的进一步发展、加重。毛囊皮脂腺内大量中性粒细胞聚集，吞咽痤疮丙酸杆菌发生炎症反应，大量脓细胞堆积形成脓疱。这种情况愈后易形成疤痕，主要为凹陷性疤痕。

　　5、结节：在脓疱的基础上，毛囊皮脂腺内大量的角质物，皮脂，脓细胞存贮，使毛囊皮脂腺结构破坏而形成高出于皮肤表面的红色结节.基底有明显的浸润，潮红，触之有压痛。

　　6、囊肿：在结节的基础上，毛囊皮脂腺结构内大量脓细胞的聚集，既有脓液、细菌残体、皮脂和角化物，又有炎症浸润.把毛囊皮脂腺结构完全破坏.触摸起来有囊肿样感觉，挤压之可有脓、血溢出。

　　痤疮的日常护理方法

　　治疗痤疮日常护理很重要，首先痤疮患者要特别的注意个人卫生方面，特别是面部的痤疮患者，要每天进行面部清理，清洗次数一到两次就可，在生活方面，长时间的酗酒和吸烟会造成痤疮的出现，所以在患病期间一定要戒掉这些习惯，而且尽量减少晒太阳、风沙等。这些都会对痤疮造成一定的影响。

　　除此之外，治疗痤疮的护理工作最需要注意的就是饮食方面，我们的生活离不开食物，特别是辛辣食物，最容易引起痤疮，另外还应该注意少吃一些油腻、甜品，这样可以把皮肤保持好。多吃些水果、蔬菜更好。一般患有痤疮都会治病求医，希望早点好。但是这里需要特别提醒，用药也需要注意，如果选择不好药物对皮肤是很不利的。

　　我们对痤疮疾病的症状的了解，目的就是很好的治疗这种疾病，痤疮疾病一旦发生，我们就要通过药物对该病进行治疗，同时避免让自己的手去按压它，否则会导致痤疮感染，继而留下疤痕。另外，患者还应该在饮食上注意，注意对疾病的护理，像辛辣的食物一定要避免。

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