合肥军大治疗痤疮？随着生活水平的提高，人们的饮食得到了很大的改善，那么患者们知道痤疮的早期症状有哪些？下面是合肥军大医院专家做出的详细解说，下面就为你解说。

合肥军大治疗痤疮？一般性痤疮的早期症状是什么？

随着生活水平的提高，人们的饮食得到了很大的改善，很多年轻人都会患上痤疮，其症状表现不一。那么痤疮的早期症状有哪些？下面是相关专家做出的详细解答。

其一：寻常痤疮损害开始是与毛囊口一致的圆锥形丘疹，顶端呈黄白色，此为毛囊内皮脂与毛囊壁脱落的角化细胞构成，其顶端因黑素沉积成黑头粉刺，如以手指挤压可挤出头部黑色而体部呈白色半透明的脂栓，这是痤疮特征性的也是较早发作的损害。

其二：轻者仅为毛囊口黑头粉刺，并无丘疹。稍重则是黑头周围形成炎症性丘疹。若炎症加剧，丘疹顶端可出现米粒至豌豆大的小脓疱，破溃或吸收后留下暂时性色素沉着或小凹坑状瘢痕。这是明显的痤疮的早期症状。

其三：如果炎症继续扩大及深入，则于皮下形成大小不等的淡红或暗红色结节，或略高出皮面。此种损害可较长期存在，或渐被吸收，或化脓溃破后形成瘢痕。

其四：寻常痤疮有的损害则呈黄豆至指端大的椭圆形囊肿，呈暗红或正常皮肤色，挤压时有波动感，炎症反应往往不重，经久不愈，可化脓成脓肿，附近数个脓肿汇合时，形成聚合性痤疮。这也是痤疮的早期症状。

以上就是对痤疮的早期症状介绍，那么如果发现家中有以上类型的痤疮疾病的话，请及时到医院就诊，以免错过治疗时期。