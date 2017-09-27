39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 合肥九龙男科医院 > 正文
综合
问医生

合肥市男科医院让“硬”汉再现江湖 害我阳痿必诛之！

2017-09-27
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：电影《战狼》里一大波硬汉，充斥着满满哒男性荷尔蒙气息，MAN的不行不行的！他们是一群神秘而超能的士兵，也是一群硬邦邦的汉子！由“功夫小子”饰演的痞子兵王更是具有以一敌百、铁血硬汉的身体素质，作为从小就有英雄梦的男人们，真真看得人血脉贲张！

　　合肥市男科医院让“硬”汉再现江湖 害我阳痿必诛之！

　　电影《战狼》里一大波硬汉，充斥着满满哒男性荷尔蒙气息，MAN的不行不行的！他们是一群神秘而超能的士兵，也是一群硬邦邦的汉子！由“功夫小子”饰演的痞子兵王更是具有以一敌百、铁血硬汉的身体素质，作为从小就有英雄梦的男人们，真真看得人血脉贲张！

　　男人们，敢不敢大喊一声：害我阳痿者，必诛之！

　　合肥九龙医院唐怀瑞主任介绍，生活中我们俗称的阳痿，在医学上被称为勃起功能障碍(ED)，这是男性性功能障碍的一种，是指在性交时，阴茎不能勃起或维持勃起，以满足性生活。

　　阴茎勃起是个巨大的”工程“，需要在体内复杂的神经、内分泌调节下完成，是神经发动、动脉供血与海绵体储血的综合结果。合肥九龙医院唐主任说，其功能状况会受到个体精神、心理以及多种社会因素的影响。所以，上述一个环节出现问题，就可能导致ED。按发病原因，它大致可分为心理性ED和器质性ED两种，还有一部分为混合型。

　　锁定目标一：心理方面。幼年时遭受的心理创伤、错误的性教育、家庭夫妇感情不和睦、性生活环境不理想等，都可能导致勃起出现问题。很多人一旦勃起困难，就会产生巨大心理包袱，使得问题更严重，形成恶性循环。

　　锁定目标二：器质性勃起功能障碍大约占50%。主要包括血管性、神经性、内分泌性等。血管性因素包括动脉性和静脉性ED。一般来说，血管性因素引起的ED主要表现是：夜间阴茎勃起消失，对海绵体内注射血管活性药物反应差。

　　锁定目标三：神经性ED。主要是神经受损引起的性功能问题，常见的有下丘脑垂体瘤，大脑局部性损害，如局限性癫痫、慢性酒精中毒、盆腔手术损伤周围自主神经等。

　　锁定目标四：内分泌性ED。常见于糖尿病、垂体功能不全、睾丸损伤或功能低下，或甲状腺功能减退及亢进、肾上腺功能不足等疾病。

　　此外，临床上一些对性功能有抑制作用的药物也可能引起ED，如部分治疗心脏病、高血压、抑郁症的药物。

　　科学诊疗来改良“痿哥” 合肥九龙医院六位一体分型技术

　　根据优质数据统计，阳痿疾病的发病因素较多，而目前大部分男性治疗机构都是简单直接地使用药物或仪器治疗，甚至是手术治疗。男性诊疗并不是简单地就病治病，而必须辅之于必要的心理咨询，才能从生理到心理使疾病得到完全康复。

　　在合肥九龙医院，引进了加拿大3MT综合检测系统，该检测系统可进行勃起测定、阴茎动脉血流分析、阴部血流量检测、龟头敏感度检测、性激素检测、尿动力学分析等，能针对患者阳痿病情透彻解析，准确分类分型，全方位排查，不遗漏，为科学诊断、对症治疗男性性功能障碍提供可靠的依据。

　　合肥九龙医院专家提醒，男性在治疗阳痿的时候，应配合健康的饮食，养成良好的生活习惯。放松心态，和伴侣间协调沟通。当然，有任何问题都可以优惠咨询合肥九龙医院的网络在线专家，祝您身体健康！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈