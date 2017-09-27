核心提示：电影《战狼》里一大波硬汉，充斥着满满哒男性荷尔蒙气息，MAN的不行不行的！他们是一群神秘而超能的士兵，也是一群硬邦邦的汉子！由“功夫小子”饰演的痞子兵王更是具有以一敌百、铁血硬汉的身体素质，作为从小就有英雄梦的男人们，真真看得人血脉贲张！

合肥市男科医院让“硬”汉再现江湖 害我阳痿必诛之！

电影《战狼》里一大波硬汉，充斥着满满哒男性荷尔蒙气息，MAN的不行不行的！他们是一群神秘而超能的士兵，也是一群硬邦邦的汉子！由“功夫小子”饰演的痞子兵王更是具有以一敌百、铁血硬汉的身体素质，作为从小就有英雄梦的男人们，真真看得人血脉贲张！

男人们，敢不敢大喊一声：害我阳痿者，必诛之！

合肥九龙医院唐怀瑞主任介绍，生活中我们俗称的阳痿，在医学上被称为勃起功能障碍(ED)，这是男性性功能障碍的一种，是指在性交时，阴茎不能勃起或维持勃起，以满足性生活。

阴茎勃起是个巨大的”工程“，需要在体内复杂的神经、内分泌调节下完成，是神经发动、动脉供血与海绵体储血的综合结果。合肥九龙医院唐主任说，其功能状况会受到个体精神、心理以及多种社会因素的影响。所以，上述一个环节出现问题，就可能导致ED。按发病原因，它大致可分为心理性ED和器质性ED两种，还有一部分为混合型。

锁定目标一：心理方面。幼年时遭受的心理创伤、错误的性教育、家庭夫妇感情不和睦、性生活环境不理想等，都可能导致勃起出现问题。很多人一旦勃起困难，就会产生巨大心理包袱，使得问题更严重，形成恶性循环。

锁定目标二：器质性勃起功能障碍大约占50%。主要包括血管性、神经性、内分泌性等。血管性因素包括动脉性和静脉性ED。一般来说，血管性因素引起的ED主要表现是：夜间阴茎勃起消失，对海绵体内注射血管活性药物反应差。

锁定目标三：神经性ED。主要是神经受损引起的性功能问题，常见的有下丘脑垂体瘤，大脑局部性损害，如局限性癫痫、慢性酒精中毒、盆腔手术损伤周围自主神经等。

锁定目标四：内分泌性ED。常见于糖尿病、垂体功能不全、睾丸损伤或功能低下，或甲状腺功能减退及亢进、肾上腺功能不足等疾病。

此外，临床上一些对性功能有抑制作用的药物也可能引起ED，如部分治疗心脏病、高血压、抑郁症的药物。

科学诊疗来改良“痿哥” 合肥九龙医院六位一体分型技术

根据优质数据统计，阳痿疾病的发病因素较多，而目前大部分男性治疗机构都是简单直接地使用药物或仪器治疗，甚至是手术治疗。男性诊疗并不是简单地就病治病，而必须辅之于必要的心理咨询，才能从生理到心理使疾病得到完全康复。

在合肥九龙医院，引进了加拿大3MT综合检测系统，该检测系统可进行勃起测定、阴茎动脉血流分析、阴部血流量检测、龟头敏感度检测、性激素检测、尿动力学分析等，能针对患者阳痿病情透彻解析，准确分类分型，全方位排查，不遗漏，为科学诊断、对症治疗男性性功能障碍提供可靠的依据。

合肥九龙医院专家提醒，男性在治疗阳痿的时候，应配合健康的饮食，养成良好的生活习惯。放松心态，和伴侣间协调沟通。当然，有任何问题都可以优惠咨询合肥九龙医院的网络在线专家，祝您身体健康！