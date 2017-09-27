核心提示：在当今社会中生活着许多“快男”、“两分钟先生”、“快枪手”等等；他们从外看与平常的男性没什么区别，但是一旦到了晚上就露出了“庐山真面目”，与妻子的性生活整不起来，自己很受伤不说，妻子也会渐渐的对自己产生不屑、埋怨等等。那么，“快男”如何告别“快”呢？

合肥的男科医院远离“性福高铁”迎来婚姻春天

在当今社会中生活着许多“快男”、“两分钟先生”、“快枪手”等等;他们从外看与平常的男性没什么区别，但是一旦到了晚上就露出了“庐山真面目”，与妻子的性生活整不起来，自己很受伤不说，妻子也会渐渐的对自己产生不屑、埋怨等等。那么，“快男”如何告别“快”呢？

合肥九龙医院专家指出：所谓“快男”其实就是早泄的俗称，早泄这个疾病在当今男性当中是一种高发的“性福疾病”，一旦出现了，男性就别想过一个安稳的夫妻生活。为什么这么说呢？因为男性一旦早泄就会很早射精，龟头变的软软的，想要马上再次性生活难上加难。

“快男”伤不起！

小张与妻子结婚三年了，他们是经过六七年的恋爱之后才结合的，可谓感情深厚，相互之间了解甚深。现在小张也就30岁，正好是而立之年，话说，他还真不是盖的，事业有，房子车子孩子票子也不缺，加上和老婆的感情一直就很好。旁人怎么看他们都是一个非常幸福的家庭，小张心里也很高兴。如果就这样过一生，那无疑是一件美好的事。但是，在半年前，小张的身上发生了一件事情，给自己的婚姻蒙上了一层阴影，原来，小张得了早泄;自从这个疾病来了之后，原本与妻子性福的生活就慢慢的没有了，头一两次妻子还可忍受，但是，没多久妻子也开始出现了不满的情绪，要不是他们感情深，恐怕妻子早就摊牌了。小张现在感觉自己的婚姻就像坐了高铁一样，这一切全是该死的早泄引起的。经过一夜深思他决定去合肥九龙医院看看。

某一日，小张来到了合肥九龙医院就诊，在经过B 超检查、前列腺液检查、性神经功能检测、性激素三项检测、加上小张病史的陈述之后，专家告知他是患了中度早泄;需要及时治疗，否则，他与妻子的夫妻生活会失去，也有可能因此导致夫妻分离;经过再三思考，小张决定接受治疗。

合肥九龙医院专家指出：对于早泄的治疗，医学界已经总结出多种方法。常见的主要有中西药物治疗和手术治疗。但临床研究发现，对于很多原发性和继发性早泄患者来说，只有因前列腺炎、尿道感染等疾病原因引发的早泄，在使用药物等治疗好诱发疾病的前提下，早泄症状可以消失外，大多数患者使用药物治疗，只能在短期内起到一定的缓解作用。一旦药物作用消失，早泄的毛病又会复发。

合肥九龙技术—超越男性爱的

随着医学科技的发展，在早泄的治疗上，出现了新的手术治疗方法——“超能”强阀术。“超能”强阈术是合肥九龙医院所推出安心无菌的微创手术，其具有时间短恢复较快，效果明显等特点。该手术通过阻断多余的阴茎背神经以及保留必要的神经分支，从而更加地降低龟头敏感度，能提高射精阈值。同时，“超能”强阈术采用泌尿医生联合推荐的中西药物结合治疗，治疗周期短，做到了从根本上解决早泄问题。