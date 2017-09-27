治疗阳痿到合肥哪家医院好？

核心提示：这是很多男性朋友心里都想要知道的答案。阳痿给男人的自尊及性生活都带来了伤害，让男性朋友的心里饱受折磨，十分头疼。那么到底，阳痿怎么治疗好？去哪家医院能治？

这是很多男性朋友心里都想要知道的答案。阳痿给男人的自尊及性生活都带来了伤害，让男性朋友的心里饱受折磨，十分头疼。那么到底，阳痿怎么治疗好？去哪家医院能治？

针对治疗阳痿，我们要避免以下误区：

误区1：服用壮阳补品：很多男性都认为阳痿就是肾虚导致，因此发生阳痿后，滥用壮阳类的药物或补品，但大量服用后，却不见症状好转，反而出现口干舌燥、牙龈出血等副作用，此外，部分男性还可能因为壮阳药物，影响到下丘脑-垂体-睾丸轴的健康。

误区②：阳痿患者不能得到科学治疗：部分患者发生阳痿后，羞于就诊，抱着可能会自行恢复的希望，延误治疗，或者盲目的相信偏方、游医，不能科学的进行治疗，很容易延误好的治疗时机，增加治疗的难度。此外，盲目的使用偏方，更是可能没有对症施治，反而给身体造成不良影响，对后续正规治疗造成阻碍。

合肥远大医院医生表示：以往盲目的治疗方法使得阳痿的临床治疗陷入困境，要想治好阳痿，应根据实际情况、极做好阳痿的检查，查明主要原因，针对性治疗才是有效恢复的关键！阳痿很容易造成男性严重的心理负担、影响夫妻感情、危害男性生殖健康，及时治疗是关键。

温馨提示：有些男性在患有阳痿等性功能障碍疾病时，最初是爱于面子等因素，不是及时的去治疗而是害怕被别人知道藏着掖着，自己私下的去药店买些药或者听信民间的配方等，结果导致疾病越来越严重，最终才去正规的男科医院治疗检查，但是却错过好的治疗时期。所以，医生特别提醒，当发现自己有阳痿症状的时候，一定要及时的去医院治疗，接受专业的治疗方法。