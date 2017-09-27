39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 合肥远大男科医院 > 正文
综合
问医生

治疗阳痿到合肥哪家医院好？

2017-09-27
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：这是很多男性朋友心里都想要知道的答案。阳痿给男人的自尊及性生活都带来了伤害，让男性朋友的心里饱受折磨，十分头疼。那么到底，阳痿怎么治疗好？去哪家医院能治？

这是很多男性朋友心里都想要知道的答案。阳痿给男人的自尊及性生活都带来了伤害，让男性朋友的心里饱受折磨，十分头疼。那么到底，阳痿怎么治疗好？去哪家医院能治？

针对治疗阳痿，我们要避免以下误区：

误区1：服用壮阳补品：很多男性都认为阳痿就是肾虚导致，因此发生阳痿后，滥用壮阳类的药物或补品，但大量服用后，却不见症状好转，反而出现口干舌燥、牙龈出血等副作用，此外，部分男性还可能因为壮阳药物，影响到下丘脑-垂体-睾丸轴的健康。

误区②：阳痿患者不能得到科学治疗：部分患者发生阳痿后，羞于就诊，抱着可能会自行恢复的希望，延误治疗，或者盲目的相信偏方、游医，不能科学的进行治疗，很容易延误好的治疗时机，增加治疗的难度。此外，盲目的使用偏方，更是可能没有对症施治，反而给身体造成不良影响，对后续正规治疗造成阻碍。

合肥远大医院医生表示：以往盲目的治疗方法使得阳痿的临床治疗陷入困境，要想治好阳痿，应根据实际情况、极做好阳痿的检查，查明主要原因，针对性治疗才是有效恢复的关键！阳痿很容易造成男性严重的心理负担、影响夫妻感情、危害男性生殖健康，及时治疗是关键。

温馨提示：有些男性在患有阳痿等性功能障碍疾病时，最初是爱于面子等因素，不是及时的去治疗而是害怕被别人知道藏着掖着，自己私下的去药店买些药或者听信民间的配方等，结果导致疾病越来越严重，最终才去正规的男科医院治疗检查，但是却错过好的治疗时期。所以，医生特别提醒，当发现自己有阳痿症状的时候，一定要及时的去医院治疗，接受专业的治疗方法。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈