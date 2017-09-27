核心提示：龟头炎是男性常见的一种疾病，对男性有着非常大的危害，龟头炎反复发作，给众多龟头炎患者的生活和工作带来了很大的不良影响。那么，在合肥治疗龟头炎上哪家医院比较好？

龟头炎是男性常见的一种疾病，对男性有着非常大的危害，龟头炎反复发作，给众多龟头炎患者的生活和工作带来了很大的不良影响。那么，在合肥治疗龟头炎上哪家医院比较好？

合肥远大医院医生指出，龟头炎是由于包皮腔中聚集过多的包皮垢刺激包皮和阴茎头引起的炎症。对于龟头炎的治疗，关键还是要找准病因，对症施治。男性对于龟头炎的治疗，切忌盲目，若没有找准病因对症施治的话，是极易造成疾病复发的。

龟头炎的致病原因如下：

1、感染性因素：感染性或可传染性疾病，除非感染因素所致的包皮龟头炎均属之，亦就是病原微生物为主导因素所引起的包皮龟头炎，其中以细菌性与真菌性感染为常见。

2、包皮过长因素：包皮过长导致污垢多，适宜细菌生长，堆积起来，刺激局部的包皮和粘膜发生炎症，从而引起包皮发炎。

医生提醒：龟头炎对男性有很多的危害，男性若不幸患上龟头炎一定要及时治疗。专家建议对于龟头炎的治疗，男性朋友们切不可大意，到正规专业的医院治疗，效果才有保障。不少患者因为害怕医院高额的医疗费用而采取一些传统的治疗手法，不仅病情没有得到好转，严重的甚至还导致病情恶化。

合肥远大医院“PCR基因定位疗法”治疗男性龟头炎等男性生殖炎症

“PCR基因定位疗法”优势：

1、对不同症状的感染进行分型排查，检测感染的病毒、细菌、真菌等种类，对症施治。

2、针对患病部位，杀灭人体深处各类细菌、病毒等清除干净。

3、自动监控调整治疗过程，对病毒藏身的隐密角落进行逐一搜索清剿，防止病毒的复制和繁殖。

4、修复受损组织，调节人体微循环系统，激活组织活性，增强人体组织抵抗机能。

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3、“PCR基因定位疗法”不损伤正常组织、无副作用、无痛苦、高效治疗龟头炎。

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温馨提示：男性如果患有龟头炎一定要及时到正规医院进行治疗，避免危害的发生。