核心提示：生殖疱疹为何久治不愈？男性朋友经常谈论这个问题。造成男性生殖疱疹疾病久治不愈的原因很多，是男性常见的生殖感染疾病，再加上对男性的危害极大，所以男性要有所了解。

生殖疱疹为何久治不愈？男性朋友经常谈论这个问题。造成男性生殖疱疹疾病久治不愈的原因很多，是男性常见的生殖感染疾病，再加上对男性的危害极大，所以男性要有所了解。那么生殖疱疹为何久治不愈呢？

1、日常护理不当：少数康复患者体内神经细胞节内残余有变异珠，当生病、劳累等免疫力低下时，潜伏的重新复活繁殖，沿神经轴返回皮肤黏膜引起新的疱疹。也有一部分患者因不注意卫生，对有病菌的衣裤、日用品及时消毒处理而被再次传染。

2、治疗不当：患者因为自身患有性病，不敢去大医院治疗，因此就去一些小医院，没有了解医院的情况后，就盲目的治疗。

3、免疫力弱：经过治疗之后，疱疹尽管消退，损伤处修复如初。但少数残余的发生变异，仍隐藏于神经细胞内，当患者免疫力下降，如生病、发热、酗酒、劳累时，潜伏的重新复活，开始繁殖，然后大量复制出新。如何提高免疫力？点击咨询，医生为您制定合理健康方案。

4、互相感染：通过观察，发现夫妻有一方虽然治好了而另一方却是亚临床感染或携带者，通过性生活又可被传染，形成乒乓球式的传染，导致反复复发。

5、心理负担过重：多见于反复发作的和非淋菌性尿道炎患者，心理负担较重，有一定文化，自己查书，解不少专业知识，越查书越紧张，整天顾虑重重。

医生提醒：治疗生殖器疱疹时应注意交叉感染，补充营养，提供身体免疫力，同时，选择正规专业的医院进行治疗是关键。合肥远大医院实力雄厚，技术设备先进，有一批经验丰富的泰斗级专家出诊，治疗生殖器疱疹效果非常显著。

合肥远大医院在长期遵循本院“全方位诊疗疾病”的特色医理思想上，系统性综合了各类疗法的优缺点，创立了多优势、无副作用的“LP二元交联除疹疗法”，其核心技术为：依据HVS病毒的潜伏复活性，首先运用院创独特组合西药、配合外部辅助理疗设备，准确将疱体清除。其次，等受疣体损伤组织康复后，再依据中成药，根据患者身体机能，进行全方位稳固性后续康复诊疗，将残余HVS病毒有效抑制，达到不再发作的目的。该疗法准确依据疾病特性，适用绝大部分体生长于体表的疣体，整个治疗过程中将药理和身体机能进行紧密结合，疗法完善、系统。

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