合肥的哪个男科医院能看尿频

核心提示：有许多男性在工作以及生活中，出现排便次数多现象，而此现象不但影响到工作进度，还会给生活带来不便，所以，许多患者朋友对小便次数多感到困惑和着急。

有许多男性在工作以及生活中，出现排便次数多现象，而此现象不但影响到工作进度，还会给生活带来不便，所以，许多患者朋友对小便次数多感到困惑和着急。

合肥远大医院为您介绍：男性小便次数多是怎么回事：

临床上男性小便次数多的情况可能有很多，其中大部分是由于前列腺炎的影响。男性前列腺炎是指前列腺特异性和非特异感染所致的急慢性炎症，从而引起的全身或局部症状。男性患有了前列腺炎后，出现膀胱刺激症，如尿频、排尿时尿道灼热、疼痛并放射到阴茎头部。清晨尿道口可有粘液等分泌物，还可出现排尿困难的感觉。

此外，男性小便次数多的情况，也可能不是疾病的影响。远大医生指出，如果是饮水过多引起的小便次数多属于正常的生理现象，所以男性朋友不要过于的担心和恐慌。只要控制饮水量就可以缓解小便次数多的情况。如果长时间的小便次数多，及时到正规医院进行专业的检查。

通过医生的介绍，男性朋友应该知道了小便次数多的原因，小便次数多是常见的是男性前列腺炎的症状表现。但是，医生提醒，男性尿道炎以及男性前列腺增生前期等疾病，也会出现尿频。所以，在进行小便次数多的治疗之前，需要对于原发病进行详细的检查和诊断。合肥远大医院针对男性泌尿疾病有非常好的治疗效果，拥有多年丰富的临床经验，欢迎广大患者前来就诊，祝您早日恢复健康！