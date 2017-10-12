包皮手术合肥哪家医院做的好

核心提示：合肥远大医院自建院以来，一直身体力行，秉持博学精术、厚德立身的人才观，坚持“治好每一位患者，让每一位患者满意”的服务原则，施行严谨、敬业、精准的品质，完善自身，以高起点打造高标准，以高标准铸就高质量，是合肥看男科的专业品牌医院。

合肥远大医院自建院以来，一直身体力行，秉持博学精术、厚德立身的人才观，坚持“治好每一位患者，让每一位患者满意”的服务原则，施行严谨、敬业、精准的品质，完善自身，以高起点打造高标准，以高标准铸就高质量，是合肥看男科的专业品牌医院。

合肥远大医院开设有前列腺、性功能障碍、生殖泌尿感染、生殖整形、男性不育等5大专业科室，在治疗前列腺炎、阳痿、早泄、包皮过长、男科炎症等方面具有国内领先水平，是一所集预防、保健、治疗、研究、康复于一体专业男科医院。合肥远大医院汇聚国内着名男科专家、学者，聘请了以国内知名学科带头人、业内资深医疗顾问、业内著名学者为代表的男科诊疗专家，组建了强大的专家诊疗团队。

合肥远大医院是一所专业治疗男科疾病的品牌医院，是国家首批专科医院。在男性专科疾病的诊疗上，医院拥有本地区较为先进前沿的技术设备，为各种男性专科疾病的治疗提供了根本的保证，同时，医院高起点、高品质赢得患者好口碑。近年来，医院不断引进先进的医疗设备和前沿的诊疗技术，为男性健康保驾护航。

合肥远大医院欧式光粒子包皮精细整形术，该手术一种较新的整形塑形手术，可以对过长的包皮进行环切，以达到治疗包皮与重塑外形的目的。而且该手术已开展多年，是一项成熟的临床手术。具有不伤正常组织，具有痛苦较低、伤口较小，快捷方便、随治随走的优势，且术后外形整齐美观，无明显疤痕，无需拆线，结合层流超净化无菌手术室，整个手术一次成型，杜绝院内感染。

一、重设计，完美成型：在患者阴茎勃起状态下，利用纳米分子计算机测绘，以准确及舒适的长度进行多余包皮分离。

二、精微“无痕原装”：纳米分子整形技术微创，术后创口非常细小，并加以可吸收缝合线修复创口，实现“无痕原装”。

三、保护阴茎供养系统：术中可保障血液畅通，及维护生殖器供养系统，防止了术后阴茎水肿等不良情况的发生，为术后恢复节省了7~10天的时间。

四、显著提高性能力：术后有效降低龟头敏感度，提高射精射精阈值，增强耐力，有效提高性生活质量。

合肥远大医院在不断增强医疗核心竞争力的同时，建立了“精细化诊疗、细微化服务”的服务管理体系。医院提供专业化、个性化网上专家在线咨询及网上预约挂号，避免患者来院挂号时间长、候诊时间长、付费取药时间长、诊断时间短等就诊模式。始终坚持倡导以人为本，以病人为中心的服务理念将患者利益放在首位，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。

合肥远大医院是合肥专业男科医院，专业治疗男性疾病，远大医院将不断努力，时刻关注男性健康，为男性健康保驾护航，成为合肥看男科疾病的优秀选择。