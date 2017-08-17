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尿道炎有哪些症状？

2017-08-17
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核心提示：尿道炎有哪些症状？专家表示：男性出现尿道炎，往往都是生活中一些小细节没有注意引起的，危害男性健康。对此，汉中仁爱医院医生指出，尿道炎在临床上可分为急性和慢性、非特异性尿道炎和淋菌性尿道炎。

　　尿道炎有哪些症状？专家表示：男性出现尿道炎，往往都是生活中一些小细节没有注意引起的，危害男性健康。对此，汉中仁爱医院医生指出，尿道炎在临床上可分为急性和慢性、非特异性尿道炎和淋菌性尿道炎。

　　下面就一起来详细了解，尿道炎有哪些症状？希望大家能够及时发现症状，及时治疗。

　　1、急性症状：患上急性尿道炎的男性，会出现发热、寒战的症状，并且尿道分泌物增加，有点像感冒发烧的症状，会给男性造成很大的影响，一定要引起重视。

　　2、尿液、尿道口异常：尿道炎可引起尿液的改变，比如血尿、脓尿、气尿等。表现为尿道口红肿，有脓性分泌物，异味等，而且有瘙痒感。

　　3、排尿异常：由于病菌的感染，患者会出现排尿不适感，比如出现尿频、尿急、尿痛、尿不尽的症状，患者排尿时伴有尿道烧灼感和疼痛，有的会放射到小腹或会阴部，浑浊的尿液中有时可见血尿。

　　4、腰酸腰痛：当炎症感染到肾脏包膜、肾盂、输尿管时，就会出现腰部的疼痛感，常呈现出持续剧烈胀痛，慢性肾盂肾炎，常表现为腰部酸痛，而下尿道炎引起腰痛的少。

　　以上是仁爱专家对“尿道炎有哪些症状？”的详细介绍。相信大家已经了解了，若果还任何疑问都可以通过网络免费在线咨询，我院专家将为您详细解答。

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