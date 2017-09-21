核心提示：“少精症，什么啊？”虽说现在的时代发展，大家的生活都过好了，但是由于一天忙碌的劳累，各种疾病也会随之而来的。不管你是女性还是男性都要重视自己的身体健康。尤其是男性平时大大咧咧为多，也是要注重自己的身体的健康。众所周知精子的健康性是保证生育的。但是如果患了少精症，则会对生育会造成很大的影响，在生活中必须要多加注意预防少精症，那么，导致少精症的原因主要有哪些？可以看看汉中仁爱医院男科专家的说明：

“少精症，什么啊？”虽说现在的时代发展，大家的生活都过好了，但是由于一天忙碌的劳累，各种疾病也会随之而来的。不管你是女性还是男性都要重视自己的身体健康。尤其是男性平时大大咧咧为多，也是要注重自己的身体的健康。众所周知精子的健康性是保证生育的。但是如果患了少精症，则会对生育会造成很大的影响，在生活中必须要多加注意预防少精症，那么，导致少精症的原因主要有哪些？可以看看汉中仁爱医院男科专家的说明：

“少精症，什么啊？”少精症的诱发原因是什么？

1、侧隐睾。这种情况是睾丸没有到应该到的阴囊，停留在腹腔由于温度比阴囊高多了，精子根本没有办法生成，也会发生无精子。

2、行性腮腺炎后引发的病毒性睾丸炎，以及睾丸结核等。这种情况是睾丸受到了后天的伤害，侵犯了其生精子的功能，也会出现无精子或很少的精子。

3、殖器损伤。外来的伤害导致睾丸损伤或扭转、精索扭转等，或因疝修补手术、前列腺手术的创伤等，也会影响睾丸功能，导致精子生产障碍。

4、射线照射。精子是非常脆弱的，如果在强大的电磁波、放射线面前，将遭到灭顶之灾。

5、丸局部高温。经常、长时间洗烫水澡，桑拿，或其他因素引起的睾丸温度升高，都会影响精子生产，不过这样的情况大多是少精子、精子死亡过多等。

“少精症，什么啊？”汉中仁爱医院男科专家指出：少精症是男科疾病中一种常见一种疾病，其的诱发因素也是有多种的，它会严重危害男性的身体健康，是会造成男性不育，虽然少精症的确会让一部分的男性觉得羞涩难以开口，但是疾病面前不能退缩，一旦发少精症症状，要及时到正规专业的男科医院检查，对症治疗，早治疗早康复。还有切不可自己盲目的乱用药物，以免干扰诊断影响疗效。

以上就是汉中仁爱医院男科专家对“少精症，什么啊？”的简单介绍，若还有什么不明白的也不用担心。汉中仁爱医院为解决广大患者的疾病疑问，特开通了网上咨询服务，有专业的医师帮您答疑解惑。汉中仁爱医院为您的健康保驾护航！