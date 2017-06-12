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脑瘤患者的治疗费用是多少？

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2017-06-12
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核心提示：对于确诊脑瘤的患者而言，脑瘤的治疗费用将直接影响着患者能否得到有效的治疗，因此，很多脑瘤患者及其家属对其治疗费用比较关心。那么，治疗脑瘤的费用到底需要多少呢？现在我们就一起来了解一下。

　　对于确诊脑瘤的患者而言，脑瘤的治疗费用将直接影响着患者能否得到有效的治疗，因此，很多脑瘤患者及其家属对其治疗费用比较关心。那么，治疗脑瘤的费用到底需要多少呢？现在我们就一起来了解一下。

　　深入剖析 影响脑瘤治疗费用因素

　　1、病情决定费用

　　治疗该疾病的费用首先是需要根据个人情况来决定，患者在治疗脑瘤时还要治疗其他疾病，比如转移，这样收费就会相对高一点。且跟治疗方式和用药也有关，进口的化疗药比国内的也存在几十倍之差。

　　2、治疗方法决定费用

　　其次的话就是选择的治疗方法，因为现在治疗方法比较多，每个方法的收费肯定也是不一样的。脑瘤的治疗方法有手术、放化疗、中医、粒子植入等。

　　3、选择医院决定费用

　　脑瘤患者选择的医院也是影响治疗费用的一个关键因素，正规医院受国家卫生部门监管;而一些不正规的小医院，则可能“唯利是图”，将患者吸引到医院，但是乱收费现象时有发生，治疗效果却不见好。

　　省钱支招 如何降低治疗费用

　　1、越早治费用越低

　　脑瘤虽然难治，但如果患者能及早发现病情，并及早接受专业化诊疗，那么预后还是很理想的，且费用也不高。

　　而如果患者延误了治疗，并且病情发展到不可控的地步才选择就医，无疑给后续治疗带来巨大的阻碍，从而徒增不少治疗费用，也让患者饱尝治疗的艰辛和痛苦。

　　2、选择正规肿瘤专科医院

　　肿瘤专科医院与一般综合性医院相比，对于脑瘤的治疗经验更为丰富，治疗方案也更多样化，无论是检查还是治疗，都能给予患者合理、有效的建议及方案。

　　3、治疗方法的选择决定费用的多少

　　治疗方法的选择不仅决定着治疗费用的高低，更决定着患者能不能得到一个好的治疗效果。如果患者能选择专业有效的诊疗方法，不仅可以得到一个良好的预后，治疗费用更低。

　　而如果盲目治疗或是选择偏方等没有科学依据的方法治疗，不仅治不好，病情反而会越发严重，甚至带来难以承受的危害。

　　小贴士：每个患者的病因病机不同、身体素质不同、治疗方法不同，都会产生不同的治疗费用。现实生活中，因癌致贫、因癌返贫的事例不在少数，患者在治疗时一定要选择正规的肿瘤医院，选择适宜的科学的疗法进行治疗。

　　治疗推荐 粒子植入+中医治疗 突破肿瘤治疗难题

　　粒子植入治疗 精准消瘤、不留残余

　　治疗原理：粒子植入治疗根据三维立体治疗计划系统(TPS)将放射源植入脑肿瘤内部，通过该系统能更准确计算出靶区体积、有效剂量区及需要的粒子数量，然后在CT、MR、X射线或B超引导下，全程监控定位、立体定向种植放射性碘-125粒子，从而达到治疗脑部肿瘤的目的。

　　中医治疗 术后巩固、延长生命

　　治疗原理：中医治疗通过行气化瘀，软坚散结等办法治疗因肝郁气滞、脾虚痰湿、冲任失调、瘀毒内阻等导致的各类脑部肿瘤，辩证施治，标本兼顾，修复受损的机体，增强机体免疫力，达到术后快速恢复，延长生命的目的。

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