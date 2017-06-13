治疗胃癌病症哪家医院比较好？

核心提示：治疗胃癌该如何选择一家好的医院，这是困扰很多患者及家属的问题。面对国内大大小小的医院，胃癌患者及家属在选择哪家医院治疗的时候往往无从下手。若未能选择好的医院，不仅浪费钱、耽误治疗，还有可能加重病情。那么，该如何选择一家比较好的治胃癌的医院呢？

治疗胃癌该如何选择一家好的医院，这是困扰很多患者及家属的问题。面对国内大大小小的医院，胃癌患者及家属在选择哪家医院治疗的时候往往无从下手。若未能选择好的医院，不仅浪费钱、耽误治疗，还有可能加重病情。那么，该如何选择一家比较好的治胃癌的医院呢？

复大专家指出：针对胃癌的病情，建议患者合适去肿瘤专科医院进行诊治。肿瘤专科医院专注胃癌等肿瘤疾病的研究和诊疗，拥有专业、肿瘤专家坐诊，在肿瘤诊疗技术方面与时俱进、掌握娴熟。因此专科、专家、专治是胃癌患者选择医院治疗时的3大考量标准。

认准肿瘤专科医院—制定个性化的诊疗方案

胃癌的病理诊断相对复杂，治疗难度大、风险高，而肿瘤专科医院专于胃癌疾病的研究与诊疗，能够有效减少误诊、误治情况，减少给患者造成不必要的伤害。肿瘤专科医院一般设有介入科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科等精细化的科室，能对胃癌病情进行准确分类及对症分析，可为患者制定系统化、规范化、个体化的治疗方案。肿瘤专科医院专门接诊胃癌患者，在胃癌病情诊疗方面比综合性医院更具有丰富及可靠的经验。

选择适宜的治疗—疗法选得对才能活得久

由于设备和经验的欠缺，目前多数医院针对胃癌疾病的治疗仍然以手术、放化疗为主。不可否认，手术、放化疗在胃癌早期能够活得比较，但对于中晚期、术后复发转移、无法耐受放化疗的患者而言，选择治疗方法的时候需慎重权衡。因为这一阶段，患者身体情况较差，过度治疗的伤害并不亚于癌细胞本身造成的危害。

微创综合治疗 胃癌治疗的全新探索

手术、放化疗虽有效，却有很多不足。而微创介入、粒子植入、氩氦刀等微创治疗的应用，给肿瘤治疗带来崭新的局面。通过局部介入到瘤体内部进行消除，减少全身的毒副反应，以达到各阶段不同的治疗目的。对于身体情况差(特别是老年患者)、不能或不想放化疗的患者，可以把微创治疗作为选择。对于手术难度较大的肿瘤，术前进行微创治疗，以短期缩小肿瘤后进行手术治疗以减少手术难度。

信赖专业肿瘤医生—专病当然专人治

术业有专攻，相比综合性医院的医生，肿瘤专科医生对胃癌患者的病情及治疗的认识均更加全面，能在更短时间内准确诊断患者病情、降低误诊概率，给患者赢取更好的治疗时机。众所周知，目前胃癌的治疗情况不是很理想，这和患者未及时选择专业肿瘤医生看病息息相关。相信广大朋友也能明显意识到“综合类医生”和“专科医生”之间的差别，特别对于胃癌这类较为严重的疾病，选择专业肿瘤医生治疗尤为重要。

济南复大肿瘤医院特聘上海知名肿瘤专家，积极开展多学科专家会诊，始终以病人为中心，完全根据病人的病情需要来制定诊疗方案，开创了全新的个体化综合治疗的模式，造福广大胃癌患者。

济南复大肿瘤医院 肿瘤微创治疗专科品牌

济南复大肿瘤医院是肿瘤专科医院，在胃癌诊疗方面，尤其微创治疗、多学科肿瘤专家会诊、个体化综合诊疗方面在全国享有较高声誉。近十年来， 随着微创医疗的发展，在济南复大肿瘤医院通过微创治疗、中医治疗、手术、化疗、放疗等综合治疗后胃癌患者的治疗几率逐年提高，全国各地慕名而来就 诊、转诊和会诊的胃癌患者明显增加。

为更加方便全国各地胃癌患者前来就医，我院现已开通网上预约、在线咨询、电话咨询等方式可实现“不到院即可咨询详情、预约专家号”。