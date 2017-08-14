子宫肌瘤的类型通常有几种？

核心提示：临床上，普通型子宫肌瘤的病理报告为“子宫平滑肌瘤”，如果病理报告单上在“平滑肌瘤”前面有了其他的定语，说明患者……

临床上，普通型子宫肌瘤的病理报告为“子宫平滑肌瘤”，如果病理报告单上在“平滑肌瘤”前面有了其他的定语，说明患者患的是一种特殊类型的子宫肌瘤。之所以说它特殊，是因为它与一般的肌瘤比有一些自己的特性，这些特殊类型的子宫肌瘤，也为良性病变，但其中一些类型生长活跃，或有一些特殊的生长方式，需要多加注意，甚至采取一些特殊的治疗。特殊类型子宫肌瘤，有以下几种，临床非常少见。

医师解读：几种特殊类型的子宫肌瘤

1、富于细胞型平滑肌瘤： 富于细胞型平滑肌瘤的外表长得与普通的子宫肌瘤十分相像。只有从显微镜下才能将它辨认出来。这种瘤的特征是肌瘤内含有丰富平滑肌细胞，而缺乏纤维组织，血管也明显减少，肌瘤细胞排列紧密。瘤细胞的大小及形态较一致。核呈梭形，类似梭形细胞肉瘤，但核染色质小，分布均匀，细胞无异形性或仅有个别异性细胞，偶尔可见核分裂象。

警惕：这些患者，手术切除子宫后，一般预后良好。但是如果只行肌瘤切除术，术后比一般的子宫肌瘤易复发。

2、血管性平滑肌瘤：是一种少见的肌瘤，也被认为是一种血管瘤，其特征是肌瘤内血管数目明显增多。目前尚不明确病变内增生血管是肿瘤一部分，或仅仅是一种单纯的增生现象。血管平滑肌瘤常位于黏膜下，也可发生在肌壁间或浆膜下。肌瘤的切面色较红，呈多血管状态。

3、奇异型平滑肌瘤：常见于妊娠期或是大量服用孕酮类药物的妇女，大多数情况下，是零星地长在肌瘤里的，有时候也可以大片地长在肌瘤中。在有退行性变的肌瘤附近也可以见到。这类肌瘤诊断时需要仔细与子宫平滑肌肉瘤相鉴别。

医师提示：子宫肌瘤是一种妇科最为常见的妇科肿瘤，如不能及时治疗或治疗不当，会造成出血、贫血、不孕、流产、并有恶变的可能。子宫肌瘤的治疗较为复杂，要求医生对患者的职业、年龄、生育要求、症状、肌瘤大小等情况全面考虑，继而对患者进行个性化治疗。而临床上手术是治疗子宫肌瘤的主要方式，治疗效果早期也比较明显。但术后复发可能性高，有时甚至为保全性命不得不切除不子宫，给女性患者身体和心理带来极大的创伤。

复大微创介入术—保宫去瘤 不影响生育

微创介入治疗是在医学影像设备引导下，将导管通过动脉插入肌瘤血管通道，用特殊物质栓塞、堵闭血管，将药物与栓塞剂有机结合在一起注入靶动脉，既阻断供血，同时药物停留于肌瘤病灶，“杀死”、“饿死”瘤体组织。是以最小的创伤(仅有穿刺针眼大小)将药物置入到病变组织，对其进行精准治疗的微创技术，为不想手术切除子宫的患者带来了新的选择。

独特优势：与传统手术相比，微创介入创口微小，术中几乎不出血，术后无损伤。一般6~8小时即可下床，3~5天就可办理出院。