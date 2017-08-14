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济南地区子宫肌瘤治疗需要多少钱？

2017-08-14
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核心提示：对于子宫肌瘤患者来说，除了担忧病情外，还会担心子宫肌瘤子宫肌瘤治疗要多少钱。对此济南复大肿瘤医院将详情为您解析子宫肌瘤……

　　对于子宫肌瘤患者来说，除了担忧病情外，还会担心子宫肌瘤子宫肌瘤治疗要多少钱。对此济南复大肿瘤医院将详情为您解析子宫肌瘤的费用问题。

　　深入剖析：子宫肌瘤的治疗费用

　　1、 治疗方案的选择

　　不同的治疗方案有着不同费用标准，临床上子宫肌瘤常见的治疗方式是手术。手术虽然早期效果明显，但术后复发可能性高达10%~30%，且对患者创伤大。

　　2、 医院资质的选择

　　肿瘤专科医院与综合性医院相比，对良恶性肿瘤的诊断更为精细，治疗经验也更丰富，收费标准自然也不一样。

　　3、 术后是否出现复发

　　复发的子宫肌瘤病情更加复杂，增加了治疗的难度，费用也就更高。

　　医师提醒：很多医院对子宫肌瘤的治疗往往采用“一刀切”的治疗方式，且很容易出现切除不净的现象，导致术后复发。不仅影响患者的治疗，更造成费用的浪费。

　　【医师支招】如何高效避免术后复发、又能减少费用

　　——数万子宫肌瘤患者共荐：济南复大肿瘤医院

　　济南复大肿瘤医院是济南市卫生局管辖下的肿瘤专科医院，系上海复大附属济南肿瘤医院。医院近临大明湖，建筑面积约2万平方米，将严格按照三级肿瘤专科医院建设和管理。医院以专业的品牌、精细的专业、卓越的品质、高度尊重患者的医疗服务态度，致力为患者提供高品质的医疗服务。

　　复大微创介入术—微创 保宫去瘤 费用合理

　　微创介入治疗是在医学影像设备引导下，将导管通过动脉插入肌瘤血管通道，用特殊物质栓塞、堵闭血管，将药物与栓塞剂有机结合在一起注入靶动脉，既阻断供血，同时药物停留于肌瘤病灶，“杀死”、“饿死”瘤体组织。是以最小的创伤(仅有穿刺针眼大小)将药物置入到病变组织，对其进行精准治疗的微创技术，为不想手术切除子宫的患者带来了新的选择。

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