子宫肌瘤的前期征兆有哪些？

核心提示：子宫肌瘤是女性生殖器官中最常见的一种良性肿瘤，有没有办法进行有效的预防呢？医师指出，的预防办法就是了解子宫肌瘤的常见症状……

子宫肌瘤是女性生殖器官中最常见的一种良性肿瘤，有没有办法进行有效的预防呢？医师指出，的预防办法就是了解子宫肌瘤的常见症状，在出现蛛丝马迹的时候及时确诊，并将其扼杀在萌芽状态。那么，出现哪些症状可能意味着有子宫肌瘤呢？

【子宫肌瘤的常见症状】

一般而言，子宫肌瘤可以有以下症状，但具体到每位患者，则是表现为其中一种或数种症状。

①阴道出血：是子宫肌瘤最常见的症状。位于子宫外表面的浆膜下子宫肌瘤多无阴道出血。肌壁间肌瘤较大时，可影响子宫的收缩，或使子宫内膜面积增大而使月经过多或经期延长。位于宫腔内的黏膜下肌瘤，则常常有不规则阴道出血、月经淋漓不尽等。当然，引起阴道出血的原因很多，需要提醒的是如果出现这一症状，不要自认为是由于劳累或是闹更年期而不重视。

②盆腔包块：很多时候是在偶然的情况下(如洗澡或性生活)或在妇科检查时发现。当肌瘤过大或者患者体型偏瘦时，可在下腹部摸到较硬的实性包块，尤其是早晨排尿前更容易摸到。有些肥胖的人不一定能摸到瘤子，但会发现腰围增大，有时中老年人会想当然地认为是发福。而对于生育年龄期的妇女，如果发现盆腔包块，最需要考虑的不是子宫肌瘤，而是首先要排除是否怀孕了。

③压迫症状：子宫肌瘤可以压迫邻近的器官而产生症状。同样由于生长部位及大小的不同，产生的症状也有差异。肌瘤向前可压迫膀胱，引起尿频、尿急，甚至排不出尿(称为尿潴留);如肌瘤生长在子宫后壁，可向后压迫直肠引起腹泻或便秘;发生在子宫两侧的阔韧带中的肌瘤可压迫输尿管、髂内外静脉和神经，从而发生输尿管梗阻、肾盂积水、下肢浮肿或疼痛。

④不育：位于子宫壁的小肌瘤或者浆膜下肌瘤一般不会影响妊娠。但有的肌瘤会改变子宫腔形态，或者阻碍受精卵的着床，或者长在子宫角处，压迫了输卵管进入子宫的开口而妨碍精子进入输卵管，均可造成不育。

⑤腹痛：子宫肌瘤一般很少引起腹痛。如果肌瘤过大压迫盆腔的神经，或肌瘤因急性缺血而发生红色变性，或带蒂的浆膜下子宫肌瘤发生扭转时，可引起剧烈腹痛。

⑥白带增多：多见于位于子宫腔的黏膜下肌瘤。当肌瘤脱出子宫颈口或阴道口时，其表面会溃疡坏死，出现白带增多，如果合并感染，可有脓性白带。肌壁间肌瘤如果体积较大，可使宫腔面积增大，子宫内膜分泌增加而且盆腔充血，也可引起白带增多。

⑦循环系统症状：长期月经过多，可造成继发性贫血，贫血严重者可有贫血性心脏病。

实际上，对于有定期体检的妇女，子宫肌瘤很容易被超声检查发现。如果女性朋友出现上述症状，就需要到医院检查，通常是需要治疗的信号了。

医师提示：若确诊为子宫肌瘤，务必要引起重视，及时治疗。延误病情可能会给女性患者的生理和心理带来意想不到的影响，甚至遗憾终生。很多患者不敢做手术，怕影响生育，济南复大肿瘤医院针对传统手术的不足，应用微创介入术治疗子宫肌瘤。全程无需开刀，仅通过影像学设备的引导，在患者皮肤做1cm左右的微小创口，通过高新科技对子宫肌瘤病灶进行消除，伤害轻微。