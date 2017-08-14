如何预防子宫肌瘤病症？

核心提示：子宫肌瘤是可以预防的，尤其是妇女在经期及产后要特别注意，摄养、严禁房事、保持外阴和阴道清洁、心情舒畅、情绪稳定……

子宫肌瘤是可以预防的，尤其是妇女在经期及产后要特别注意，摄养、严禁房事、保持外阴和阴道清洁、心情舒畅、情绪稳定，尽量减轻来自工作、学习、生活中的各种竞争压力。以下是济南复大肿瘤医院医师对此的介绍。

4大预防法宝 和子宫肌瘤说“NO”

1、调节情绪：防止大怒大悲、多思多虑，应尽量做到知足常乐，性格开朗、豁达，避免过度劳累。

2、适时婚嫁：生儿育女、节制房事，以防损伤肾气，加重病情。更应注意房事卫生、保持外阴清洁。

3、饮食定时定量：不能暴饮暴食，切勿滥用激素类药物。

4、定期检查身体：发现疾病及早治疗，因为早期子宫肌瘤可以用中药治疗，中医整体观念较强，从患者全身特点加以考虑，不局限于子宫肌瘤本身。

患了子宫肌瘤该注意的事项

得了子宫肌瘤，最主要的是及时发现、及早治疗。至于不同治疗方法对子宫肌瘤治疗的不同特点，患者可以根据自身情况，选择适合于自己的治疗形式。

如果肌瘤小且症状不明显并且快到绝经年龄时则无需治疗，每隔三个月去医院做检查。观察肌瘤的生长趋势。一般到绝经后肌瘤会慢慢萎缩，甚至消失;肌瘤的生长速度一般一年1cm，而且还与平时的饮食有关。早期子宫肌瘤可以听取医生建议采取对应治疗，不要等其长大再手术治疗。

复大微创介入术—微创 保宫去瘤 不影响生育

微创介入治疗是在医学影像设备引导下，将导管通过动脉插入肌瘤血管通道，用特殊物质栓塞、堵闭血管，将药物与栓塞剂有机结合在一起注入靶动脉，既阻断供血，同时药物停留于肌瘤病灶，“杀死”、“饿死”瘤体组织。是以最小的创伤(仅有穿刺针眼大小)将药物置入到病变组织，对其进行精准治疗的微创技术，为不想手术切除子宫的患者带来了新的选择。

病友故事之全面战胜子宫平滑肌瘤：患者林美丽(化名)，被确诊子宫肌瘤以来，治疗了快1年，一直没有明显好转……近期月经量增多，全身疲倦乏力，懒言气短。近两月来，上症有所加重，经期一般7-9天，经量增多，色黯有块，小腹及乳房胀痛。察其面色晦滞，舌质黯红。经网上预约，来到济南复大肿瘤医院就诊，专家根据患者病情，采用微创介入术治疗，准确定位残余肿瘤，将肿瘤残余完全清扫。