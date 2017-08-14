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哪类女性更容易患上子宫肌瘤？

2017-08-14
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核心提示：子宫肌瘤是女性生殖器最常见的良性肿瘤，由子宫平滑肌及结缔组织增生而形成。主要发生在30～50岁生育期妇女，尤其是40～50岁……

　　子宫肌瘤是女性生殖器最常见的良性肿瘤，由子宫平滑肌及结缔组织增生而形成。主要发生在30～50岁生育期妇女，尤其是40～50岁年龄阶段妇女，20岁一下少见。那么，哪类女性易患子宫肌瘤呢？下面我们一起来看看济南复大肿瘤医院医师的介绍。

　　警惕！哪类女性易患子宫肌瘤

　　1、有导致卵巢功能亢进因素的人有关：例如多囊卵巢综合症;还有具有卵巢内分泌功能的疾病，例如颗粒性细胞瘤、卵巢粒膜细胞瘤，都会导致子宫肌瘤的发生。

　　2、跟产次有关：子宫肌瘤发病率与产次成反比。现在70多岁的老人家，她们的年代都起码生四胎，都这就解释了为什么以前的妇女很少患这个病。这是因为怀胎十月加哺乳半年的时间，这段时间内卵巢不排卵，激素分泌处于低水平，从而保护了子宫的健康。如果生育4胎，就是有5年时间雌激素水平低，人的生育周期是15～45岁之间，而这5年正好在子宫肌瘤的高发期保护了子宫。

　　3、体质敏感人群有关：为什么吃同样的食品，或者姐妹患病而自己没患，这都跟个人体质有关。因为激素作用需要受体，有的人受体比较敏感，容易受激素影响，那就相对容易患子宫肌瘤。

　　4、与生活有关：首先是肥胖因素，研究显示，体重每增加10公斤，患肌瘤的风险增加21%，因为肥胖的体质比较容易合成雌激素。

　　子宫肌瘤久拖不治危害大

　　1、 肌瘤变性：子宫肌瘤过大或妊娠时常产生变性，可分良性病变和恶性病变。恶性病变即子宫肉瘤，预后较差。

　　2、 不孕与流产：由于肌瘤阻碍受精卵着床、导致宫腔变形以致不孕、早产、或流产。肌瘤患者自然流产率是正常人群的4倍，约25—40%的子宫肌瘤患者不孕。

　　3、 贫血、心脏病：长期月经过多，造成继发性贫血，严重时导致贫血性心脏病。

　　医师提醒：临床上手术是治疗子宫肌瘤的常见疗法，但手术不仅需要切除子宫，致使患者失去生育能力。且有切除不净的风险，给患者身体和心理上带来双重创伤。

　　济南复大微创口手术—还您健康身体

　　济南复大肿瘤医院针对传统手术的不足，应用微创口手术治疗子宫肌瘤。所谓微创口手术，就是在影学设备的引导下，在患者皮肤做1cm左右的微小创口，通过高新科技对子宫肌瘤病灶进行消除。

　　病友故事之白领消融子宫肌瘤后成功怀孕：29岁刚结婚的小莉，在单位体检中，她被确诊为患上多发性子宫肌瘤，其中一个为粘膜下的，当时觉得肌瘤较小，未治疗，可近一年经量多伴淋漓不净，经期下腹痛，结婚到现在一直未孕，且脓性白带越来越多，人也越来越憔悴。不得已她来到了济南复大肿瘤医院妇科门诊求助医师，张国玲主任接诊了她。

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