子宫肌瘤是什么原因引起的？

核心提示：济南复大肿瘤医院子宫肌瘤医师介绍：与十几年前相比，子宫肌瘤越来越青睐26－40岁女性，特别是未生育、性生活失调、性情抑郁……

济南复大肿瘤医院子宫肌瘤医师介绍：与十几年前相比，子宫肌瘤越来越青睐26-40岁女性，特别是未生育、性生活失调、性情抑郁、爱服用美容保健品的这四大类女性。研究表明激素分泌过于旺盛，是导致子宫肌瘤的最普遍原因。下面为大家揭秘造成内分泌紊乱、导致激素分泌过剩的罪魁祸首。

子宫肌瘤是怎么引起的？

1、年龄：良性肿瘤多发生于生育阶段的妇女，恶性肿瘤多发生于老年妇女，少部分特殊类型的肿瘤好发于青春期及幼年女性。

2、生育：过早分娩、密产、多产等生育因素有关。

3、性生活卫生：不洁的性生活引起了生殖器官感染，如：阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂等。

4、服用美容保健品：很多女性不经医生指导，私自服用含有雌激素的药物、补品及一些美容美肤用品，刻意或在不知不觉中提高了体内雌激素水平。

5、不良生活方式：吸烟尤其是大量吸烟，喝酒长期摄入高脂肪食物。

子宫肌瘤高发，警惕造成不孕危害

医师指出：子宫肌瘤的发病率很高，据报道，35岁以上妇女中约20%患有此病，大多数肌瘤无需特殊治疗，也不影响怀孕，但某些特殊部位的肌瘤，是影响怀孕的，如宫颈肌瘤、粘膜下肌瘤、压迫输卵管的肌瘤，影响精子与卵子的结合，或影响受精卵的正常运送，可导致不孕或者宫外孕;

有的肌瘤可引起子宫内膜息肉、子宫内膜增生，间接与不孕有关;威胁女性健康的子宫肌瘤如导致贫血、腹坠、大小便异常、生长迅速不能除外恶变等肌瘤患者，直接怀孕是不合适的。家提醒，女性一旦发现患有子宫肌瘤一定要及时的治疗，避免子宫肌瘤对女性生育带来的危害。

【悲惨教训】盲目治疗 失去生育能力

今年25岁的小张，因例假不正常去医院检查，结果被查出患有子宫肌瘤。得知病情的她急急忙忙做了剥除手术。遗憾的是，术后两个月便复发了，医生告诉她想要治好子宫肌瘤只有切除子宫。

患者疑问：得了子宫肌瘤该怎么办

1、 及早诊断 精细诊断：子宫肌瘤患者常见的诊断方法有：B超检查、宫腔镜检查、腹腔镜检查、子宫输卵管造影等。通过这些检查明确肿瘤的大小、位置、数目。

2、 明确病情 对症治疗：子宫肌瘤的治疗应根据患者年龄、生育要求，症状及肌瘤的部位、大小、数目等全面考虑，做到个体化治疗。临床上常见的治疗方式是手术，但需要明确的是任何手术都会导致盆腔粘连，严重会导致肠粘连、肠梗阻。

复大微创介入术—微创 保宫去瘤 不影响生育

微创介入治疗是在医学影像设备引导下，将导管通过动脉插入肌瘤血管通道，用特殊物质栓塞、堵闭血管，将药物与栓塞剂有机结合在一起注入靶动脉，既阻断供血，同时药物停留于肌瘤病灶，“杀死”、“饿死”瘤体组织。是以最小的创伤(仅有穿刺针眼大小)将药物置入到病变组织，对其进行精准治疗的微创技术，为不想手术切除子宫的患者带来了新的选择。