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不幸得了淋巴瘤还能活多久？

2017-08-15
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核心提示：济南复大肿瘤医院医师表示：大家对于淋巴瘤大可不必过于担心，据临床数据统计，良性的治疗几率　可达80％以上，恶性淋巴瘤总……

　　济南复大肿瘤医院医师表示：大家对于淋巴瘤大可不必过于担心，据临床数据统计，良性的治疗几率 可达80%以上，恶性淋巴瘤总体疗效已有很大提升，并且已成为少数能康复的癌症中，治疗效果的恶性肿瘤之一。

　　【医师解析】淋巴瘤能活多久由什么来决定？

　　1.治疗时间：淋巴瘤最关键是要及时治疗，拖得越久病情愈加严重，等到病情发生扩散转移治疗难度加大，预后也较差。所以，生存期与时间时间成正比，越早治疗肯定活得越久。

　　2.治疗方法：是否选择科学有效的治疗方法对淋巴瘤患者来说至关重要，过度治疗，不该化疗的化疗了，很多患者因为错误治疗而导致病情加重。所以，治疗方法一定要慎重选择。

　　3.术后护理：治疗后患者的身体比较虚弱，患者需要好好调养身体，提高抵抗力，与病魔作斗争，并且要保持积极良好的心态，不能消极悲观，否则会加重病情，这时候家人的照料尤为重要。

　　【治疗】淋巴瘤如何治疗才能活得更久？

　　在诸多影响淋巴瘤患者生存期素的因素中，能否科学合理的治疗则占据了最重要的地位。临床上淋巴瘤的治疗措施主要有化疗、放疗及中医药治疗等，那么，如何在众多治疗方法中，选择适合患者又省费用的疗法呢？

　　医师指点：根据患者的病情分期不同，身体素质不同，甚至以往采用的治疗方案不同，实现长期带瘤生存的有效治疗方法也不同，建议患者还是要到专业正规的肿瘤医院，进行详细的检查，再制定相应的诊疗方案。

　　济南复大肿瘤医院——中医治疗·扶正祛邪，治瘤有道

　　中医治疗是继手术治疗、放疗、化疗后，又一种治疗淋巴瘤的方式，。20世纪80年代以来，中医治疗得到长足的发展，在改善患者生存质量、降低复发可能性方面的重要作用已得到越来越多的认可和重视。由于其安全性高、毒副作用小 的优点，更是被称为淋巴瘤治疗的“绿色健康疗法”。

　　【护理要点】淋巴瘤患者的生存之道

　　1、适当运动，锻炼身体。济南复大医师表示：淋巴癌手术后，患者应根据自身情况及早下床活动，进行适当的锻炼，这样不仅能够预防其他病症的产生，还有利于加快血液循环，提高免疫力，促使身体恢复。延长术后生存期。

　　2、提高自身免疫力，保持良好心态。淋巴癌病人身体机能的改善也是影响晚期淋巴癌存活期的重要因素，患者的自身免疫力提高，能有效抵抗癌肿的发展，耐受各种药物治疗。因此，提高免疫机能，增强对肿瘤的抵抗力对晚期淋巴癌患者极为重要。

　　3、注意饮食。在饮食上，淋巴癌患者应减少饮食中油脂的摄取;增加饮食中纤维素的摄取;忌食烈性酒、辛辣、燥热、刺激性食物。另外，也可服用有健身心的中药来提高免疫力。

　　复大，做生命最坚实的后盾

　　淋巴瘤治疗应尽量选择专业的肿瘤医院和经验丰富的医生，提高治疗成功率，延长生存期。济南复大肿瘤医院作为肿瘤专科医院，是目前为数不多的几家技术先进、实力突出的品牌肿瘤医疗机构之一。复大巨资引进高端仪器设备，拥有强大的资深团队，汇聚医师、教授、肿瘤医师等知名肿瘤医师，经验丰富、技术精湛，在淋巴瘤治疗领域达到领先标准，为患者的健康保驾护航！

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