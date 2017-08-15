淋巴瘤病症的分类有哪些？

核心提示：淋巴瘤是淋巴结或结外部位淋巴组织的免疫细胞肿瘤，组织学可见淋巴细胞或组织细胞的肿瘤性增生。根据组织病理学，可将淋……

淋巴瘤是淋巴结或结外部位淋巴组织的免疫细胞肿瘤，组织学可见淋巴细胞或组织细胞的肿瘤性增生。根据组织病理学，可将淋巴瘤分为两大类，即霍奇金淋巴瘤(HL)和非霍奇金淋巴瘤(NHL)。虽然它们均发生于淋巴组织，但二者在病理、临床表现及流行病学上亦不相同。病因迄今尚不清楚。病毒感染较受重视，宿主免疫功能异常与淋巴瘤的发病有关。

基本病理分类：

1.霍奇金淋巴瘤：现已知道，HL是由于恶性细胞R-S细胞在反应性炎性细胞的基础上恶性增生的结果。所以，它的基本特征是恶性肿瘤细胞往往很少，而反应性细胞如淋巴细胞、组织细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞、成纤维细胞往往占优势。R-S细胞对HL诊断有重要意义。在组织学分类上，采用l965年Rye会议的分类方法，此分类将HL分为淋巴细胞为主型、结节硬化型、混合细胞型、淋巴细胞消减型。其中混合细胞型最常见，结节硬化型次之，其他各型均较为少见。各型可互相转化，仅结节硬化型较为固定。2000年，WH0淋巴组织肿瘤中列入结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤，上述四种类型为典型霍奇金淋巴瘤。

2.非霍奇金淋巴瘤：NHL病理类型是决定其治疗与预后的主要因素。但长期以来，其命名和分类极不一致。现介绍两种供参考。1982年美国国立癌症研究所制订的国际工作分类(IWF)，多年来。得到各国学者的认同和采纳。依据HE染色的形态学特征、病程、疗效、预后而分为低度恶性、中度恶性和高度恶性。此分类法医|学教育网搜集整理适合于B细胞淋巴瘤，尤其是结内B细胞淋巴瘤，对于结外淋巴瘤其用途尚有限。

2000年，WH0将恶性血液系统中有关淋巴系统的肿瘤放在一起分类，即产生了WH0恶性淋巴瘤分类法。这个分类的原理是用已知的形态学、免疫表型、细胞遗传学及临床表现等定义一个疾病，使其更加准确。供临床医师参考。目前，将Ⅰ～Ⅱ级滤泡中心淋巴瘤、小淋巴细胞淋巴瘤、淋巴浆细胞样淋巴瘤，根据工作分类被定义为低度恶性淋巴瘤，现又称之为惰性淋巴瘤，脾边缘区淋巴瘤、单核细胞样细胞淋巴瘤和结外MALT淋巴瘤，亦被归人惰性淋巴瘤。惰性淋巴瘤自然病程相对较长，对化疗不够敏感。