39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 济南复大肿瘤医院 > 正文
综合
问医生

淋巴癌患者术后能活多久？

2017-08-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：针对淋巴癌术后能活多久这个问题，医师表示是不能给出明确答复的，主要看患者采用术后采用什么方法进行辅助，同时也包括患者的……

　　针对淋巴癌术后能活多久这个问题，医师表示是不能给出明确答复的，主要看患者采用术后采用什么方法进行辅助，同时也包括患者的身体机制、病情轻重以及术后是否护理得当来决定的。不过就目前的医疗水平而言，术后治疗得当的话，是很有希望提高生存期的。

　　医师推荐：中医治疗控制癌转移、抗复发，有效延长患者生命

　　【原理】中医治疗是一种新兴的、具有明显疗效的淋巴瘤治疗模式，是一种自身免疫抗癌的治疗方法。它是运用生物技术和生物制剂对从病人体内采集的免疫细胞进行进行‘培养、诱导、激活’等一系列操作，使其抗淋巴瘤的活性可能提高后，再把这些本来就来源于病人自身并在体外激活了的抗淋巴瘤效应细胞回输到病人体内，去杀灭淋巴瘤细胞。

　　【治疗效果】对于以往的治疗方法来说，的特点是具有副作用小、并发症少，提高自身免疫力等优势。可明显减轻患者的痛苦，提高生活质量，延长生存期。

　　医师表示：做好术后护理，也可有效延长生命周期

　　1、适当运动，锻炼身体。济南复大医师表示：淋巴癌手术后，患者应根据自身情况及早下床活动，进行适当的锻炼，这样不仅能够预防其他病症的产生，还有利于加快血液循环，提高免疫力，促使身体恢复。延长术后生存期。

　　2、提高自身免疫力，保持良好心态。淋巴癌病人身体机能的改善也是影响晚期淋巴癌存活期的重要因素，患者的自身免疫力提高，能有效抵抗癌肿的发展，耐受各种药物治疗。因此，提高免疫机能，增强对肿瘤的抵抗力对晚期淋巴癌患者极为重要。

　　3、注意饮食。在饮食上，淋巴癌患者应减少饮食中油脂的摄取;增加饮食中纤维素的摄取;忌食烈性酒、辛辣、燥热、刺激性食物。另外，也可服用有健身心的中药来提高免疫力。

　　随着科学研究的进步，淋巴癌的存活期有明显的增长。大部分患者多被病情所困，有很消极的情绪，这在一定程度上影响了术后疗效。所以周围的人要安慰鼓励患者，使其能够积极的进行术后治疗，这样可以有效的延长淋巴癌的存活期。

　　济南复大肿瘤医院，专科治疗肿瘤疾病

　　济南复大肿瘤医院治疗中心隶属于济南复大肿瘤医院，是集医疗、预防、治疗和健康教育为一体的肿瘤专科医院。其以中医治疗为特色在淋巴瘤治疗领域独树一帜，医院汇聚众多淋巴瘤医师与治疗技术，专注于各类难治性淋巴瘤的研究与治疗，努力做到接诊一位患者，满意一位患者。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈