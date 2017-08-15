淋巴癌患者术后能活多久？

核心提示：针对淋巴癌术后能活多久这个问题，医师表示是不能给出明确答复的，主要看患者采用术后采用什么方法进行辅助，同时也包括患者的……

针对淋巴癌术后能活多久这个问题，医师表示是不能给出明确答复的，主要看患者采用术后采用什么方法进行辅助，同时也包括患者的身体机制、病情轻重以及术后是否护理得当来决定的。不过就目前的医疗水平而言，术后治疗得当的话，是很有希望提高生存期的。

医师推荐：中医治疗控制癌转移、抗复发，有效延长患者生命

【原理】中医治疗是一种新兴的、具有明显疗效的淋巴瘤治疗模式，是一种自身免疫抗癌的治疗方法。它是运用生物技术和生物制剂对从病人体内采集的免疫细胞进行进行‘培养、诱导、激活’等一系列操作，使其抗淋巴瘤的活性可能提高后，再把这些本来就来源于病人自身并在体外激活了的抗淋巴瘤效应细胞回输到病人体内，去杀灭淋巴瘤细胞。

【治疗效果】对于以往的治疗方法来说，的特点是具有副作用小、并发症少，提高自身免疫力等优势。可明显减轻患者的痛苦，提高生活质量，延长生存期。

医师表示：做好术后护理，也可有效延长生命周期

1、适当运动，锻炼身体。济南复大医师表示：淋巴癌手术后，患者应根据自身情况及早下床活动，进行适当的锻炼，这样不仅能够预防其他病症的产生，还有利于加快血液循环，提高免疫力，促使身体恢复。延长术后生存期。

2、提高自身免疫力，保持良好心态。淋巴癌病人身体机能的改善也是影响晚期淋巴癌存活期的重要因素，患者的自身免疫力提高，能有效抵抗癌肿的发展，耐受各种药物治疗。因此，提高免疫机能，增强对肿瘤的抵抗力对晚期淋巴癌患者极为重要。

3、注意饮食。在饮食上，淋巴癌患者应减少饮食中油脂的摄取;增加饮食中纤维素的摄取;忌食烈性酒、辛辣、燥热、刺激性食物。另外，也可服用有健身心的中药来提高免疫力。

随着科学研究的进步，淋巴癌的存活期有明显的增长。大部分患者多被病情所困，有很消极的情绪，这在一定程度上影响了术后疗效。所以周围的人要安慰鼓励患者，使其能够积极的进行术后治疗，这样可以有效的延长淋巴癌的存活期。

济南复大肿瘤医院，专科治疗肿瘤疾病

济南复大肿瘤医院治疗中心隶属于济南复大肿瘤医院，是集医疗、预防、治疗和健康教育为一体的肿瘤专科医院。其以中医治疗为特色在淋巴瘤治疗领域独树一帜，医院汇聚众多淋巴瘤医师与治疗技术，专注于各类难治性淋巴瘤的研究与治疗，努力做到接诊一位患者，满意一位患者。