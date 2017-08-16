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胆囊癌肝转移该怎么办？

2017-08-16
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核心提示：在胆囊恶性肿瘤中胆囊癌占首位，不仅手术复杂，且术后转移、复发的情况很常见。其中胆囊癌肝转移最为常见。胆囊癌肝转移是病……

　　在胆囊恶性肿瘤中胆囊癌占首位，不仅手术复杂，且术后转移、复发的情况很常见。其中胆囊癌肝转移最为常见。胆囊癌肝转移是病情严重的一个重要表现，治疗起来相对棘手。那么，胆囊癌肝转移会产生哪些不良反应？ 又该如何治疗呢？下面，一起来看看济南复大肿瘤医院医师的详细介绍。

　　【胆囊癌肝转移不良反应症状】

　　医师指出，胆囊癌肝转移会引发一系列严重反应，包括黄疸、腹水、疼痛、肝肿大等，具体如下：

　　1、出现阻塞性黄疸：胆囊癌可直接浸润胆总管壁，或在早期由于癌压迫而发生阻塞性黄疸;

　　2、腹水：在肿瘤发展的同时，癌与胃、十二指肠、大肠和下腔静脉粘连，或向脏器发生癌浸润，进而浸润肠系膜上动脉和门静脉等，导致门静脉高压而出现腹水等症;

　　3、疼痛：癌症向后扩展，压迫或侵蚀腹腔神经丛，出现腰背疼痛;

　　5、肝肿大：胆汁瘀积或转移到肝可引起肝肿大;锁骨、腋下或腹股沟淋巴结也可因癌转移而肿大发硬。

　　【胆囊癌肝转移该怎么办？】

　　胆囊癌肝转移该怎么办呢？医师指出，胆囊癌转移大多和手术水平有关，因此，再进行手术切除已无多大意义。而放化疗毒副作用太大，很多病人都难以耐受，针对这一难题，济南复大肿瘤医院将微创技术结合中医用于胆囊癌肝转移的治疗，取得了重大突破。

　　微创介入术——不开刀，双管齐下，强势控制癌细胞不转移

　　【疗法原理】微创介入治疗是将一根很细的导管在DSA监视之下，送到胆囊癌供血血管内，经导管灌注化疗药物杀死肿瘤细胞，然后通过导管注入堵塞肿瘤供血血管的物质(栓塞剂)，使肿瘤细胞缺血缺氧(即缺乏营养)，饥饿死亡。由于该疗法有双重作用，因此治疗几率大 ，而且微创介入治疗创口小、局部用药，因此全身副作用轻微。对于胆囊癌患者，济南复大肿瘤医院运用微创介入法进行治疗，已取得了不错的效果。

　　中医治疗——防治转移，缓解症状，提高患者生活质量

　　对于胆囊癌肝转移患者来说，身体一定是阴阳失衡，五行不和，导致了气血津液的紊乱，而致气郁血滞、痰浊成积，疼痛不止。中医治疗是根据患者实际病情，采取扶正祛邪、通调气机、固本补虚、袪积消癌的方法，辨证施治，统筹兼顾，药理直接作用癌细胞进行灭癌。

　　中医治疗是运用表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八纲对胆囊癌肝转移患者的病位外内、病势浅深、虚实属性，以及致病因素与人体抗病能力的强弱对比状态等进行分析辨别的辨证方法。中医治疗可标本兼治，缓解肝部疼痛及各类症状，有效防治胆囊癌晚期癌细胞转移，提高患者生活质量。

　　【案例】微创+中医，HOLD住转移病灶

　　67岁的谭老汉是南宁市的一名普通老人，几年前子女们就出外务工，留下他跟老伴及两个孙子孙女在家共同生活。虽然和子女们聚少离多，但有两个可爱、懂事的孙子和孙女陪在身边，谭老汉倒也心满意足了。然而，天有不测风云。2011年春节过后不久，谭老汉因右上腹不适，腹胀加重，子女带他到县医院进行检查，经CT确诊胆囊癌，得知这一不幸的消息，谭老汉及其子女一时不知所措。

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