济南地区治疗肝癌哪家医院好？

核心提示：济南治疗肝癌哪家医院好？对于这个问题，首先要问的是，目前什么样的方法治疗肝癌比较好？只有明白这一点，才能有的放矢……

济南治疗肝癌哪家医院好？对于这个问题，首先要问的是，目前什么样的方法治疗肝癌比较好？只有明白这一点，才能有的放矢，找到在这方面权威可靠、卓有建树的医院。那么，目前什么样的方法治疗肝癌比较好呢？

【微创治疗肝癌——开启肝癌治疗新时代】

随着肿瘤微创领域的不断拓展，近年来，微创技术在肝癌治疗方面也有了巨大发展。肝癌微创治疗具有定位准确、疗效明确、副作用小、并发症少的特点，能解决传统手术不能解决的问题，克服传统手术切除局限，避免复发。无论是因医学原因不能耐受的肝癌，丧失手术切除机会的肝癌，还是因各种原因不想进行手术切除或者放化疗后肝癌复发的患者，都可以选择微创治疗。

【微创治疗肝癌——主要济南复大肿瘤医院】

济南复大肿瘤医院是由济南市卫生局批准的肿瘤专科医院，医院汇集了经验丰富的肿瘤医师每日坐诊，坚持为患者提供高品质、全方位的医疗服务。济南复大肿瘤医院树微创肿瘤专科品牌，成立有微创治疗，专注于各种肿瘤疾病的微创研究与治疗，为广大肿瘤患者带来了新的福音。

微创介入技术——全力攻破肝癌治疗难题

济南复大肿瘤医院率先引进全球微创技术——微创介入术、粒子植入术、粒子植入术，保障医疗质量与疗效，用于各类肝癌的治疗——

1.微创介入术——双管齐下“饿杀”肝癌

微创介入术是在医学影像设备的导向下，采用精细的介入器械(主要是穿刺针和纤细的导管、导丝)，通过动脉插入肝癌病灶血管通道，用特殊物质栓塞、堵闭血管，将抗癌药物和栓塞剂有机结合在一起注入靶动脉，既阻断供血，同时药物停留于肿瘤区，“杀死”“饿死”肿瘤组织。

2.粒子植入术——放射性粒子“射杀”肝癌

粒子植入术是在医学设备引导下，将能杀死肝癌细胞的放射性粒子植入术瘤体内，通过粒子的微型放射源发出持续、短距离的放射线，从而达到“杀死”肿瘤细胞、使瘤体缩小的目的。

3.粒子植入术——反复“消融”肝癌

粒子植入术是在彩色超声的引导下，将冷冻穿刺针插入肝癌肿瘤里。首先注入氩气，使冷冻针尖迅速降温至-160℃以下，迅速将肿瘤冷冻成冰球。然后注入氦气，冷冻针尖迅速升温至20—40℃。如此反复两到三个循环，破坏癌细胞，让肿瘤全部消融。

【微创治疗肝癌——主要复大医师】

济南复大肿瘤医院坚持"医师型、技术型、学术型"办院路线，医院高端医疗平台微创治疗云集知名肿瘤医学医师，肿瘤外科、肿瘤内科、中医科、肿瘤妇科等科室主任和学科带头人均由知名三甲医院医师担任，现已形成由知医师学医师教授、主任医师、副主任医师组成强大医师阵容。

济南复大肿瘤医院业务院长葛新华，毕业于山东大学医学院，从事临床肿瘤放射治疗工作近30年，山东省抗癌协会放疗分会常委，山东省医师协会肿瘤科医师分会常委，国际冷冻治疗学会委员，CSCO会员。擅长各种良恶性肿瘤的微创治疗(血管介入、粒子植入术治疗、粒子植入术、粒子植入术治疗等)。各种恶性肿瘤的无痛苦治疗：即立体定向适形放疗、逆向调强放疗。