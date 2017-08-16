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肝癌切除后需注意些什么？

2017-08-16
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核心提示：不少肝癌患者采取手术切除的方法进行治疗，　感觉切除后一了百了，没有烦恼了。然而，济南复大肿瘤医院医生了解到，不少……

　　【血的教训】肝癌切除后患者放松警惕酿成悲剧

　　患者，男，45岁，2012年8月于当地医院行外科手术治疗，手术后出现腹水、胸水，体质弱，经中西医综合治疗后恢复好转出院。2012年9月份入院复查肝功能基本正常，乙肝病毒控制良好，胸水腹水消失。然而，2014年2月，患者出现明显食欲不振、体力下降、精神差、睡眠差。查超声和胸片发现腹水、胸水，增强磁共振发现肝内弥漫性癌块，门静脉左支、右支及主干均有癌栓。已属癌症终末期，无治疗价值，预期生存期不超过2个月，很可惜。

　　罪魁祸首：坚持半年后放松警惕，癌细胞悄悄发展转移

　　家属告知，患者在家坚持运动，多吃蔬菜和水果，不熬夜，体力和精神日渐好转。但坚持半年后，患者以为没事了，治好了，就放松了警惕，不坚持锻炼，中药也停了，熬夜也开始了，生病前的不良生活习惯又有了。更让人不解的是，患者坚决不去做磁共振，以为能吃能喝的，又没有任何不舒服，不需要做磁共振。就这样癌细胞悄悄地发展和转移，等到患者感觉不舒服了，吃饭不行了，再来复查就是终末期了，失去了有效治疗机会。

　　医师警示：很多肝癌患者本可以有效延长的生命，然而时间久了，不知不觉就疏忽了本该做好的护理措施，重蹈覆辙。好不容易挽回的生命就这样提前结束了。希望广大患者吸取深刻教训，抗癌，一刻都不能放松。

　　【医师讲解】肝癌切除后需注意什么？

　　不少肝癌患者采取手术切除的方法进行治疗， 感觉切除后一了百了，没有烦恼了。然而，济南复大肿瘤医院医生了解到，不少肝癌患者由于术后疏忽，导致高危复发，最后不治而亡！

　　医师指出，肝癌恶性程度很高，患者即使进行了切除，术后还是会有50%的人会发生复发和转移。对此，医师提出了以下建议，供广大患者共同抵御肝癌切除后复发：

　　STEP1、定期复查：为了及时发现和尽早治疗复发肝癌，我们要求肝癌切除后病人定期上医院复查，一般术后1-2年内需每隔2-3个月复查一次，3年内每隔3-6个月复查一次，3年以上每隔半年复查一次，至少5年内要定期进行复查。

　　STEP2、复查内容主要包括甲胎蛋白(AFP)和B超：AFP全称是甲种胎儿球蛋白：一般在肝癌进行手术切除后，病人血液中AFP会下降，有的可降至正常。一旦肝癌复发，则血液中甲胎蛋白水平又随之升高。所以，定期检测血中AFP，有助于复发肝癌的早期诊断。B超检查费用低廉，对人体无害、无创伤，又可重复进行，一般能探测出直径2厘米左右的肿瘤病灶。如有必要可进一步做增强CT检查或选择性肝动脉造影检查，以帮助明确诊断。

　　STEP3、中医整合调理，预防复发：对于进行肝癌切除术的患者，身体一定是阴阳失衡，五行不和，导致了气血津液的紊乱，而致气郁血滞、痰浊成积，疼痛不止。济南复大肿瘤医院医师推荐其术后通过中医治疗进行整合调理，辩证消癌，预防复发。中医治疗是根据患者实际病情，采取扶正祛邪、通调气机、固本补虚、袪积消癌的方法，可辨证施治，统筹兼顾，药理直接作用癌细胞进行灭癌，降低术后复发几率。

　　医师提示：肝癌恶性程度非常高，手术切除往往不，极易复发。济南复大肿瘤医院医师推荐肝癌患者通过微创介入术进行治疗，这是目前针对肝癌手术切除复发运用最广泛、最有效的办法。肝癌微创介入术即经肝动脉灌注化疗及栓塞治疗，双管齐下，可有效消除残留癌细胞。微创介入术适用广泛，无论是不愿手术、不能手术还是术后复发的患者都可以通过微创介入治疗，毒副作用小 ，可重复进行。

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