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肝癌的预防保健措施有哪些？

2017-08-16
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核心提示：原发性肝癌是我国常见的恶性肿瘤，恶性程度高，多数患者发现时就已经是晚期，发现较早的患者即使成功进行了肝切除……

　　原发性肝癌是我国常见的恶性肿瘤，恶性程度高，多数患者发现时就已经是晚期，发现较早的患者即使成功进行了肝切除，很多仍然逃不出术后复发转移的魔掌。因此，肝癌的预防极为重要。那么，在生活中，怎样才能有效预防肝癌呢？下面，济南复大肿瘤医院医师提出了相关建议。

　　【肝癌预防保健措施】

　　一、饮食保健

　　1、食物多样：要包含多种植物性食物，如谷物、豆类及薯类等。偏食会造成人体营养不良，缺乏一些微量元素和维生素，会降低人体免疫力和细胞稳定性，从而易诱发癌症。

　　2、多吃蔬菜、水果：每天400—800克。新鲜蔬菜中含有酚和醌这两种特殊成分，醌能冲淡致癌物，并能以液体形式把致癌物从体内排出，而酚能阻止癌细胞的代谢与发展，两者结合更能抗癌。

　　3、饮食合理：经常吃适量鱼、禽、蛋、瘦肉，少吃肥肉和荤油。

　　4、适当补硒：针对低硒人群采用富硒酵母、硒多糖、富硒盐补充硒元素，提高血硒水平。

　　5、不吃发霉的、糊了的食物，少吃腌制肉制品等：这类食物含有黄曲霉素、亚硝胺等致癌物质，容易引发肝癌。玉米、花生、花生油、花生酱等是容易发霉的食物，这些食物要注意保管。

　　6、饮水卫生：不要喝有污染的水，有化学物质的饮用水容易致癌。自来水也不一定干净，5层以上的高楼楼顶有水箱，水箱应有专人清洁，进行二次消毒，水箱的箱体也应使用不会污染水的化学物质。

　　二、生活环境与习惯

　　1、避免情绪波动：保持乐观的精神状态，应尽量避免或减少引起情绪波动的各种刺激活动。

　　2、避免过度劳累：过度的脑力或体力劳动不仅可使肝癌患者机体的抵抗力降低，促使癌症的复发或转移，而且会加重肝功损害，导致病情恶化。

　　3、戒除不良的生活方式或习惯：忌烟忌酒，忌吃霉变的粮食。

　　4、生活规律：保持日常起居，不熬夜，多参加户外活动，加强身体锻炼。

　　三、积极治疗癌前早期病变

　　1、对于有乙肝、丙肝等肝病病史的患者应该定期复查血AFP水平和肝脏B超，对肝癌做到早发现、早诊断、早治疗。

　　2、对于肝炎基础上发展而来肝癌患者，应注重抗病毒治疗的重要性，尽早抗病毒治疗能有效控制肝癌的进展。

　　济南复大肿瘤医院医师表示：肝癌早期症状不是很明显，在日常生活中要多加注意自我检查，若出现异常情况，务必要到专业的肿瘤医院进行系统的癌前筛查。不同于常规的健康检查，肝癌癌前筛查有针对性、专业化，能够用的仪器“侦查”到癌症的“蛛丝马迹”，由经验丰富的肿瘤专科医生全程操作，确保癌前筛查的专业质量。

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