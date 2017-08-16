山东手术治疗肝癌效果好吗？

核心提示：对于肝癌，临床上最常见的就是手术治疗，但是效果怎么样呢？医师指出，虽然手术切除肝癌在临床上被广泛采用，但临床数据证明……

对于肝癌，临床上最常见的就是手术治疗，但是效果怎么样呢？医师指出，虽然手术切除肝癌在临床上被广泛采用，但临床数据证明，其效果并不容乐观。事实上，并不是每一个患者都适合手术治疗;也并不是每一个适合手术治疗的患者都能取得满意的效果。即使这些患者进行了切除，手术后仍然有超过50%以上的患者出现术后的复发和转移，而这样的后果是非常难处理的。

【肝癌手术的适应症】

医师指出，一般只有符合以下条件的患者才适合于进行手术治疗：

1、诊断明确，估计病变局限于一叶或半肝者;

2、无明显黄疸、腹水或远处转移者;

3、肝功能代偿尚好，凝血酶时间不低于50%者;

4、心、肝、肾功能耐受者。在肝功能正常者肝切除量不超过70%;中度肝硬化者不超过50%，或仅能作左半肝切除;严重肝硬化者不能作肝叶切除。手术和病理证实约80%以上肝癌合并肝硬化，公认以局部切除代替规则性肝叶切除无期效果相同。

【肝癌手术的局限和危害】

医师指出，手术治疗的局限性是显而易见的，那就是肝癌的复发比较频繁。术后宜定期复查AFP及超声显象以监察复发。由于除术后随访密切，故常检测到“亚临床期”复发的小肝癌。不仅如此，手术本身也会给患者带来一系列的伤害：

1、手术对人体创伤大，使患者免疫力降低，对疾病抵抗力下降：肝癌切除术对患者的身体创伤较大，会切除一部分肝脏，影响患者肝功能，很多患者在术后常有消瘦衰弱等症状出现，这都是纯手术切除给患者带来的伤害。

2、手术易产生一系列手术并发症：肝癌切除术后的伤口如果没有较好的护理，会有感染的可能，而术后伤口感染所引起并发症的危险性是不能评估的。术后并发症常伴随着疼痛存在，严重的还要接受二次手术治疗。

【治疗前沿】微创介入——摆脱手术局限，全方位狙击肝癌！

根据美国癌症治疗指南，微创介入治疗已经被公认为肝癌的主要治疗方法，经肿瘤血管栓塞、高效药物灌注消灭肿瘤组织，在临床取得了良好的治疗效果，有效地提高了肝癌患者的治疗几率 ，特别是对于早期肝癌患者而言，术后复发几率大大减小。

微创介入：双管齐下，“饿杀”肝癌，有效提高治疗几率

微创介入是将一根极细的导管在DSA监视之下，送到肿瘤供血血管内，经导管灌注化疗药物杀死肿瘤细胞，然后通过导管注入高效栓塞剂，使肿瘤细胞缺血缺氧，饥饿死亡。微创介入无需开刀、创口微小，局部药物浓度增加上百倍、副作用大大减少，实时疗效评估、疗效较为明显，有效提高了肝癌患者的治疗几率 。

肝癌介入治疗优点

①疗效确切：治疗成功者可见到AFP迅速下降，肿块缩小，疼痛减轻等。

②机理科学：靶向药物灌注化疗，局部药物浓度较静脉途径的全身化疗高达数十倍，而且阻断肿瘤血供，因此双管齐下疗效好，毒性较全身化疗小。

③安全可靠：操作简单易行，创伤较小，几乎不留疤痕。

④费用相对比较低：可作为综合治疗晚期肿瘤重要手段之一。