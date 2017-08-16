济南的肝癌治疗费用是多少？

核心提示：济南复大肿瘤医院医师分析：治疗肝癌，不同医院、不同治疗方法、不同阶段，治疗费用也是不同的。早期手术两三万也是有……

肝癌的治疗费用是患者比较关心的问题，济南复大肿瘤医院医师指出：肝癌的治疗费用受许多因素的影响，不能一概而论，但是很多人由于不清楚治疗费用问题，花了很多冤枉钱。下面就让济南复大肿瘤医院医师为您解析肝癌的治疗费用。

【医师分析】肝癌治疗费用乱象

济南复大肿瘤医院医师分析：治疗肝癌，不同医院、不同治疗方法、不同阶段，治疗费用也是不同的。早期手术两三万也是有的。晚期的有些花费了二三十万也不够。因而，对于“肝癌的治疗费用”是不能给出一个确切的数字的。很多因素都会影响到肝癌的治疗费用，如：治疗时期、患者的身体状况、病情严重程度、治疗方法、不同医院等。以下是关于癌症患者统计调查的不同因素对费用的影响：不同医院、治疗方法、患者身体状况、病情严重程度、治疗时期。

【专业解读】肝癌的治疗费用构成

医师指出，肝癌的治疗费用要根据患者病情、癌变部位及治疗方法而定。一般来说，肝癌的治疗费用也涵盖到各个方面，具体如下图所示：

【费用对比】手术 VS 微创治疗

手术切除 高复发可能性高费用

提到肝癌的治疗，人们首先想到的就是手术。手术确实是比较常见的治疗方法，但是肝癌进行手术切除后有一定的复发可能性，很多人做完手术后，过不久又开始复发，有的甚至反反复复，这样多次反复切除，不仅伤害较大，治疗费用也非常高，患者得不偿失。

微创介入术 高效低费用

微创介入是在医学影像设备的导向下，采用精细的介入器械(主要是穿刺针和纤细的导管、导丝)，通过在人体皮肤的微小切口或腔道开口进入体内对肝癌细胞进行诊断与治疗。微创介入治疗过程痛苦小，创口小，时间短、操作方便、治疗高效，率先将微创技术引入肝癌治疗领域，既为患者减轻了治疗负担，也避免了因传统手术复发造成的费用负担。>>>点击了解详情

【微创中心】专科专治，收费透明，胡乱收费

治疗肝癌一定要选择正规专业的医院进行治疗，济南复大肿瘤医院每笔收费都有相应的收据，让患者明明白白消费，安安心心治病。患者来院治疗收费，全程公开透明，各项收费均是严格按照医疗卫生机构相关标准实施，不让患者多花一分钱。广大肝癌患者不仅可以得到更好的治疗，而且不用再为治疗费用发愁。

选择规范疗法 不花冤枉钱

多数肝癌患者往往因担心费用问题导致治疗一拖再拖，或者某些患者存侥幸心理认为在非正规的医疗诊所治疗更节省。济南复大肿瘤医院医师告诫广大患者：肝癌的不及时、不规范治疗对身体的危害很大，甚至会威胁到患者生命健康。广大患者切莫在过多担心费用问题时，耽误治疗的有效时机，以致最后遭受了更大的病痛、花费了更多金钱而得不偿失。

济南市慈善基金公益医疗救助专项基金启动

——复大为肝癌、肺癌定点救助单位

2014年5月8日下午，济南市慈善基金会公益医疗救助专项基金正式在济南市慈善基金会会议室启动。血管瘤、甲状腺结节、肝癌、肺癌贫困患者有望向市慈善基金会申请，获基金会公益医疗救助专项基金不同额度救助。

此次专项基金首期以100万元作为种子基金，同时接受捐款。济南复大肿瘤医院有幸被作为肝癌、肺癌两项专病的定点救助单位。救助范围包括济南乃至范围内的城市及农村低保、五保对象。申请额度将从2000元至全额医疗费不等。

【案例分享】肝癌少年沪上求医，专项基金伸出援手：2015年5月22日，济南复大肿瘤医院三病区的主任办公室内，患者家属老杨在接到“济南市慈善基金会公益医疗救助专项基金”的救助善款后，那饱经风霜的脸上终于露出了一丝欣慰。