白癜风患者忌口和可吃的食物

白癜风患者的忌口？大家都知道得白癜风日常的生活护理和饮食习惯对患者起到很大的辅助作用，夏日即将来临水果是防暑和补充人体所需能量的食物。另外各种水果内含的营养成分是不一样的，对于白癜风患者来说有些水果对病情是不利的。

济南天大白癜风医院专家为您提供哪些水果是白癜风患者的忌口，希望对白癜风患者的预防和恢复有帮助：

一、忌偏食。偏食可对患者造成营养不良，进而免疫力下降。另一方面白癜风患者对外界的刺激反应比正常人要敏感的多，从而容易受感染、内分泌失调等诱发因素的侵害，发病率也就高了。

二、不能吃维生素。因维生素C能使血清铜与血清铜氧化酶水平降低，影响酪氨酸酶的活性，干扰皮肤黑色素的合成，因而影响患者的病情恢复导致久治不愈。如桔子、橙子、柚子、猕猴桃、西红柿、山楂、杨梅等也要少吃或不吃。

三、不能吃刺激性食物。如辣椒、生蒜、羊肉、鱼虾等海产品，可以多吃花生、黑芝麻、黑豆、核桃、豆制品及动物肝脏等对病情有好处。需要注意白癜风患者不宜多吃菠菜，因菠菜含大量草酸，易使患部发痒。

四、忌过量饮酒。过量饮酒可能造成白癜风患者皮肤过敏，加重病情;人体的肝脏受到大量酒精的刺激，就会产生病变，甚至出现酒精、肝硬化等疾病。肝脏功能异变是白癜风发病的重要原因，因此任何对肝脏造成损害的行为都是不对的。

五、多吃含微量金属元素的食物。白癜风患者可以多吃些含铜、锌、铁等元素较多的食品，可使酪氨酸酶活性增强，继而使黑色素合成代谢加快。

专家提醒：白癜风患者朋友绝不能忽略自己的饮食规律，要制定适合自己合理的饮食方案。这对于预防辅助白癜风的治疗有很大帮助。平时还要注意，忌过度饮酒、熬夜，打破平日的生活规律，过度疲劳过度消耗体力。白癜风患者朋友一定要谨慎，白癜风饮食只起辅助作用，并不能治疗白癜风。要想治白癜风还是去专业治疗白癜风医院。济南天大白癜风医院吴氏黑色素细胞激活术是一种由内而外、标本兼治的白癜风治疗体系，通过德国奥曼wood灯检查、抗黑素细胞抗体检测、微循环检测、黑素细胞缺失程度检测、微量元素检测、免疫异常检查等六大权威检查，找出病因、对症下药、直达病灶，全方位一次性治好白癜风。

以上就是关于白癜风患者忌口和可吃的食物的解答，得白癜风的确是一件非常令人伤心的事，关键在于应该尽早把白癜风治好，皮肤代表如的外在，外关不好不管您有多高的内涵和知识，都会大打折扣的。

济南天大白癜风医院采用“吴氏黑色素细胞激活术”治疗白癜风让众多患者看到了新的希望，该疗法以中医调理、营养调配、心理干预为基础，结合细胞因子介入、光疗、气疗、微量元素疗法等高新技术具有极好的治疗效果。专家提示，吴氏黑色素细胞激活术由于治疗过程比较复杂，操作难度高，目前国内仅在济南天大白癜风医院开展！

济南天大白癜风医院：http：//.6

专家咨询电话： 400-6688-678 免费救助热线：400-

医院地址：济南市天桥区明湖西路，济南广播电视大学、济南15中西邻(火车站向东1000米)

乘车路线：乘33、83、113、118、201、K91、K98、BRT5等多路公交车到北坦大街下车向西100米。