核心提示：白癜风的食疗方法有哪些呢？白癜风是一种常见色素性皮肤病。该病以局部或泛发性形成白斑为特征，是一种获得性局限性或泛发性皮肤色素脱失症。中医医学称之为白癜风或白驳风。白癜风是后天性因皮肤色素脱失而发生的局限性白色斑片，使得局部皮肤呈白斑样。下面咱们讲讲白癜风饮食。

白癜风的食疗方法有哪些呢？白癜风是一种常见色素性皮肤病。该病以局部或泛发性形成白斑为特征，是一种获得性局限性或泛发性皮肤色素脱失症。中医医学称之为白癜风或白驳风。白癜风是后天性因皮肤色素脱失而发生的局限性白色斑片，使得局部皮肤呈白斑样。下面咱们讲讲白癜风饮食。

1、燕麦汁：燕麦能滑肠通便，促使粪便体积变大，水分增加，配合纤维促进胃肠蠕动，发挥通便排毒的作用。将蒸熟的燕麦打成汁当做饮料来喝是不错的选择搅打时也可以添加替他的食物，如苹果、葡萄干既营养又能促进排便。

2、薏仁水：薏仁可促进体内血液循环，水分代谢利尿消肿的作用，有助于改善水肿型肥胖。薏仁水是不错的排毒方法。直接将薏仁加开水煮烂后，适个人的口味添加少许的糖，是肌肤美白的天然保养品。

3、绿豆汤：绿豆清热解暑、祛热利尿、清署解渴的功效，多喝绿豆汤有利于排毒、消肿，不过煮的时间不易过长，以免有机酸维生素破坏而降低作用。

4、小米粥：小米不含麸质不会刺激肠道，是属于比较温和的纤维质容易被消化，因此适合搭配排毒餐食用。小米粥很适合排毒，有利尿消肿的功效，营养丰富，有利于美白。

以上只是简单的介绍，如果想了解更多，请联系我们专家，我们专家会详细给你们介绍，欢迎咨询。

温馨提示：“吴氏黑色素细胞激活术”通过免疫重建、激活再生、特异给药、多维介入、阻断根源等6大特色治疗，约19天让黑色素快速生成，见效快，疗程短，抗复发等特征。该技术连续在第九届、第十届中国医师协会皮肤科医学大会上，并作为治疗白癜风重点推广技术。