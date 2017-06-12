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白癜风护理，济南天大白癜风医院。

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2017-06-12
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核心提示：白癜风护理，济南天大白癜风医院。我们都知道，日常饮食不当也会加重白癜风病情的发展，所以不注意饮食的话，就不利于病情的康复。在治疗期间就要特别注意科学饮食，来辅助白癜风的治疗。除了饮食忌口外，还要注意做好生活上的护理工作。

　　白癜风护理，济南天大白癜风医院。我们都知道，日常饮食不当也会加重白癜风病情的发展，所以不注意饮食的话，就不利于病情的康复。在治疗期间就要特别注意科学饮食，来辅助白癜风的治疗。除了饮食忌口外，还要注意做好生活上的护理工作。

　　1、患者要少食鱼虾海味、禁饮酒。因食鱼、饮酒引起白癜风发病、复发或病情加重者，屡见不 鲜。常见一些患者，因不能严格戒酒或海味、虽经长时间治疗，但病情仍不能得以控制。 不宜吃菠菜 ，因菠菜含大量草酸，易使患部发痒。

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　　2、患者避免过量摄入维生素C，不吃或少吃富含维生素C的食物如西红柿、苹果、橘子等。 因维 生素C能使血清铜与血清铜氧化酶水平降低，影响酪氨酸酶的活性，干扰皮肤黑色素的合成。樱桃和草 莓也不宜多食。

　　3、患者要避免辛辣等刺激性食物。如葱、蒜、辣椒等。

　　4、儿童不能偏食。偏食会影响人体的生长发育，也会降低人体的自身免疫力，甚至有可能诱发 白癜风。

　　5、多食坚果（白果、核桃、花生、葵花子、栗子、莲子、南瓜子、松子、西瓜子、杏仁）。

　　以上是济南天大白癜风医院的李芳主任的简单介绍。上除了生活中的 饮食禁忌之外，患者一定也要保持积极乐观的心态面，要早发现早治疗，最后 祝愿广大白癜风患者早日康复。

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