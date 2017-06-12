很多人都感叹，高三是人的一生中最累的一个阶段，在高三，你要保持高度绷紧的精神状态，还要时刻保持好的身体状态。

青少年面临学习就业压力更容易得白癜风？下面请济南天大皮肤病医院大夫郑艳萍

青少年面临着学业的压力更易得白癜风。白癜风是一种常见多发的色素性皮肤病，普通人群发病率在千分之二左右。该病以局部或泛发性色素脱失，形成白斑为特征。青少年发病更多见，不满20岁的患者占总发病人数的50%左右。

目前研究认为，白癜风发病的主要原因与人体免疫系统出现问题、遗传、环境、食品污染等有关，但其中尤为值得引起重视的就是神经精神因素。免疫、遗传、环境等因素都是非个人操控性因素，但神经精神因素却跟人的行为密切相关。

青少年面临着学业的压力，很多孩子都会精神紧张，压力繁重。同时面对生理、心理方面的变化，也会产生无法克制的压力，如果孩子长期处于压抑、焦虑的负性情绪状态下，就有可能诱发白癜风。

所以青少年在应对生活中的各种压力时要注意适当的给自己放松情绪，比如可以去做些户外运动，遇到问题或困难，主动向长辈或者朋友寻求帮助，要学会给自己减压。以一个乐观积极的心态去生活、学习。

根据临床观察发现，往往白癜风发作、蔓延高峰就出现在工作学习有压力的时候，如高考前夕、倒计时熬夜赶工程阶段等，此时白癜风无论是出现还是发作，都会加快。精神压力虽然不可能单方面导致白癜风，却是诱发、加重白癜风的一大因素。这是因为精神紧张会导致人体免疫功能紊乱，容易诱发白癜风。

因此在生活中我们要保持一个积极乐观的心态，控制好自己的情绪，克服不良情绪，处事不急不躁，以正确的心态来避免白癜风的发生。

青少年面临学习就业压力更容易得白癜风？以上是济南天大皮肤病医院专家吴文盾教授的解答。我院有独创的“黑色素细胞免疫激活疗法”为白癜风患者治疗。

济南天大皮肤病医院着力进行提高医院整体素质，增强医院核心竞争力的文化建设，医院在省市卫生部门的正确领导和指引下下，时刻以结构调整为主线，以深化改革为动力，秉承“治好白癜风是天大的事”的办院宗旨;以“专病专治，规范诊疗，大医精诚，铸就品牌”为理念;以打造中国好的白癜风专科医院为发展目标。

济南白癜风医院——济南天大皮肤病医院白癜风治疗中心，是老百姓最信赖的白癜风专科医院，我院以技术为根本，不断加强医院医疗队伍建设，努力提高医生职业素养，为白癜风患者提供人性化、个体化和规范化的医疗服务。济南天大皮肤病医院有世界一流的治疗设备和全国最专业的医生队伍，这里将是您“皮肤第二人生”的开始。

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