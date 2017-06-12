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儿童如何预防白癜风

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2017-06-12
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　　儿童是白癜风患者中的一个特殊群体，现在儿童的发病率越来越高，引起了许多家长的关注，白癜风的治疗是很长的过程，所以家长们更加关注如何预防儿童白癜风，济南天大白癜风医院为您解答。

　　一、合理用药，避免伤害。白癜风的治疗措施比较多，部分药物和方法不适合儿童患者，应尽量选择副作用较小的疗法，并根据病情变化及时调整治疗方法，避免医源性伤害，不要使用加剧病情的药物。

　　二、及时治疗，加强护理。家长应及时送患儿到医院就诊，并协助医生寻找可能诱发的原因，治疗方案应在医生的指导下进行指定和实施。加强护理，避免外伤和感染，家长若发现病情加剧，应及时送医院就诊，出去可能诱发的原因。

　　三、合理膳食，加强营养。应该注重调整饮食的结构，多食用高蛋白、高能量、维生素B类等食品，适量补充多种微量元素，多吃一些深颜色食品，例如黑豆、黑米、黑芝麻、核桃仁、黑木耳等。

　　小孩如果患了白癜风，家长不要急于给孩子乱用药，尤其是大剂量的用药，应该将孩子的免疫力提高、使孩子营养均横，使孩子的病情不持续扩大。因为小孩患白癜风跟大人患白癜风的治疗方法是不一样的，对于小孩来说，控制病情及解决病情发展的内在因素才是患白癜风儿童父母首先要做的事情，治疗是第二位的。

　　作为国内专业治疗白癜风的医院，济南天大白癜风医院，拥有好的白癜风专家，是全国治疗白癜风好的医院.济南天大白癜风医院为您提供新权威的白癜风新闻、白癜风检查、白癜风治疗、白癜风科研、白癜风饮食、白癜风心理辅导、白癜风偏方，更好的辅助预防白癜风。

　　济南白癜风医院：http：//.6

　　专家咨询电话： 400-6688-678 救助热线：400-6688-678

　　医院地址：济南市天桥区明湖西路，济南广播电视大学、济南15中西邻(火车站向东一千米)

　　乘车路线：乘33、83、118、201、K91、K98、BRT5等多路公交车到北坦大街下车向西100米

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