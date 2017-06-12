儿童白癜风的症状有哪些

近年白癜风患者日益增加，由于白癜风病理机制不明，发病原因也是很多，患者不分年龄，性别，现在越来越多的儿童也加入的白癜风的队列，人们对白癜风的了解还不够这也是发病率提高的一个原因，那么儿童白癜风的症状都有哪些？

儿童白癜风的症状皮损分布：患儿皮损泛发周身者占儿童患病总人数的33%～42%、呈皮节分布者占17%～9%、局限和散发者占30%～50%。有质料表明，约41.3%节段型白癜风患儿的发病年龄小于10岁。

儿童白癜风的症状病情变化：皮损始发年龄的大小对白癜风的病情影响较小。专家介绍：由于小儿白癜风多为阶段病情处于稳定状态，多数节段型白癜风患儿发病后一年，病情即可相对稳定。

儿童白癜风的症状诱发因素：患儿家族史阳性率较高，而且其家族中常有早产史，说明遗传因素在小儿白癜风发病中的重要作用，部分患儿的师法皮笋在膝、肘、前臂、手足等易受外伤部位，提示外伤可能是小儿白癜风发病饿诱发因素。

儿童白癜风的症状皮损部位：小儿白癜风的皮损分布位于头颈部者约为50%、双下肢者约为28%、躯干部则约为18%、会阴部者约为6%，先发现的部位常为外生殖器、肛周等处。治疗白癜风好的医院专家王抒介绍：始发皮损多位于膝、肘、前臂、手、足跟等易受外伤处。

以上是济南天大白癜风医院专家为您分析的结论，对于儿童白癜风家长一定不要忽视，此病不仅对儿童的身体不利另外还会对心理带来一定的阴影，给以后的成长发育带来隐患，要致病还是尽早好，因白癜风是易扩散的，所以越早治疗对病情越有利。

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