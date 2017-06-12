39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 济南天大白癜风医院 > 正文
综合
问医生

夏季白癜风怎么饮食好？

新闻文章排行榜
2017-06-12
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　夏季白癜风怎么饮食好？夏季天气炎热，阳光照射强度增加，对肠胃有一定的影响，其功能会有所降低，很多人不喜饮食，甚至常吃冷饮，那白癜风患者应该吃点什么呢？有助于白癜风的治疗呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

　　夏季白癜风怎么饮食好？夏季天气炎热，阳光照射强度增加，对肠胃有一定的影响，其功能会有所降低，很多人不喜饮食，甚至常吃冷饮，那白癜风患者应该吃点什么呢？有助于白癜风的治疗呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

　　1、多吃一些富含酪氨酸和矿物质的食物，如动物肝脏、新鲜蔬菜、坚果、蛋奶等，这些食物营养丰富，可以促进患者机体内黑色素的合成，对白癜风治疗有一定的好处。

　　2、适当吃一些颜色较深的食物，如黑木耳、黑芝麻，紫菜、核桃等。这些食物有一共同点，就是外皮颜色较深，这主要是因为它们很有丰富的色素物质所致。而白癜风患者皮肤色素脱失，适当的多吃一些，对补充黑色素，促进肤色加深有所帮助。

　　3、适当摄入微量元素。研究调查发现，白癜风患者血液以及白斑内铜元素以及铜蓝蛋白要比正常人少，人体酪氨酸酶活性降低，对治疗不利。此时，白癜风患者需适当的补充铜离子，多吃一些微量元素含量丰富的食物，如动物肝脏、新鲜蔬菜、坚果、贝类等。

　　4、坚持必要的忌口。白癜风饮食忌口是非常重要的，炎热的夏季，白癜风患者一定要注意忌口，少吃富含维生素C的食物，如西红柿、猕猴桃等，忌口辣椒等刺激性食物，鱼虾、羊肉等发物，戒烟戒酒，少吃冷硬食物，少吃冷饮，维持身体健康，避免饮食刺激。

　　以上只是简单的介绍，如果想了解更多，请点击专家咨询，哪里回个详细的解说，并且会给一个完美的治疗方案，帮你原理白癜风。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈