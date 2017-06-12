核心提示： 夏季白癜风怎么饮食好？夏季天气炎热，阳光照射强度增加，对肠胃有一定的影响，其功能会有所降低，很多人不喜饮食，甚至常吃冷饮，那白癜风患者应该吃点什么呢？有助于白癜风的治疗呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

夏季白癜风怎么饮食好？夏季天气炎热，阳光照射强度增加，对肠胃有一定的影响，其功能会有所降低，很多人不喜饮食，甚至常吃冷饮，那白癜风患者应该吃点什么呢？有助于白癜风的治疗呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

1、多吃一些富含酪氨酸和矿物质的食物，如动物肝脏、新鲜蔬菜、坚果、蛋奶等，这些食物营养丰富，可以促进患者机体内黑色素的合成，对白癜风治疗有一定的好处。

2、适当吃一些颜色较深的食物，如黑木耳、黑芝麻，紫菜、核桃等。这些食物有一共同点，就是外皮颜色较深，这主要是因为它们很有丰富的色素物质所致。而白癜风患者皮肤色素脱失，适当的多吃一些，对补充黑色素，促进肤色加深有所帮助。

3、适当摄入微量元素。研究调查发现，白癜风患者血液以及白斑内铜元素以及铜蓝蛋白要比正常人少，人体酪氨酸酶活性降低，对治疗不利。此时，白癜风患者需适当的补充铜离子，多吃一些微量元素含量丰富的食物，如动物肝脏、新鲜蔬菜、坚果、贝类等。

4、坚持必要的忌口。白癜风饮食忌口是非常重要的，炎热的夏季，白癜风患者一定要注意忌口，少吃富含维生素C的食物，如西红柿、猕猴桃等，忌口辣椒等刺激性食物，鱼虾、羊肉等发物，戒烟戒酒，少吃冷硬食物，少吃冷饮，维持身体健康，避免饮食刺激。

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