核心提示：白癜风患者为什么不能晒太阳。我们都知道，太阳是万物之母，没有太阳，所有的生物都很难存货下来，人也是，平时人晒太阳能促进钙磷的吸收，平时也能促进黑色素的合成，那白癜风患者为什么不能晒太阳呢？

白癜风患者为什么不能晒太阳。我们都知道，太阳是万物之母，没有太阳，所有的生物都很难存货下来，人也是，平时人晒太阳能促进钙磷的吸收，平时也能促进黑色素的合成，那白癜风患者为什么不能晒太阳呢？

1、春夏季阳光暴晒不但对病情没有好处，还会增加白癜风的发病几率。皮肤经过阳光暴晒之后会引发一系列的皮肤炎症，导致黑色素细胞受损，降低其产生黑色素的能力，导致皮肤很容易出现脱色斑等，同时还伴有灼痛感。

2、光疗在白癜风治疗中的作用原理。有的患者会问，在白癜风治疗中光疗给很多患者带来一定效果。晒太阳为什么就不能？这是因为紫外线的光源分为自然光源、人工光源，在医学上有消炎治疗、止痛、加速组织再生的工作，适当的照射紫外线对白癜风患者有一定的帮助作用，但是过度照射会对身体造成危害。所以临床上治疗白癜风所使用的仪器都有严格的把控，对白斑患处的光照次数、光照程度都要做到精细化，这样才能起到良好效果。

3、春夏季保护皮肤，科学合理防晒。一是白癜风外出应尽量着长衫，因为阳光中的紫外线有穿透力最强的UVA，一年四季都存在，很容易把皮肤晒伤，所以外出防晒是不可少的，必要情况下涂防晒霜；二是从室外回来后都要及时清洗面部，尽可能保持毛孔畅通，皮肤清洁。再就是患有白癜风，在春夏季要避开正午出门，因为中午阳光最毒，对皮肤的破坏能力最强。只有做好日常护理，才能避免白癜风加重。

温馨提示：如果发现身上出现不明白斑，不要慌张，一定要及时去医院进行正规检查，确诊为白癜风后要及早进行科学规范治疗，避免白斑扩散，延误治疗。治疗建议用《吴氏黑色素细胞激活术》经临床实践证明很好，该技术激活黑色素只需19天，皮肤恢复正常肤色仅需1-3个月，突破了传统治疗方法。

《吴氏黑色素细胞激活术》六大步骤治疗白癜风：

1、免疫重建（脉冲工作站、免疫微创、中药调理）

2、激活再生（光疗、非移植微创介入）

3、特异给药（自血净化）

4、多维介入（细胞因子介入）

5、根源阻断（生物调节）

6、愈后巩固（食疗、心理疗法）