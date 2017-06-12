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几大饮食白癜风儿童需注意

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2017-06-12
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　　几大饮食白癜风儿童需注意。儿童时期可以说是最为调皮可爱的时候，而且他们自我保护能力和认知能力很差，这就需要家长在各方面好好帮助他们。尤其是儿童白癜风饮食方面，他们都喜欢吃零食或不按时吃饭等。这样很不利于白癜风的治疗。济南天大白癜风医院专家教你几招。

　　专家提醒家长：白癜风为部分色素不均的皮肤，逐渐产生白斑，然后逐渐弥漫的补丁和蔓延。白癜风是一种获得性皮肤色素脱失性疾病，表现为局部或泛发性色素脱失。很影响患者的外貌，家长一定要注重对患儿心理上的疏导。多与孩子沟通，避免白癜风给患儿的心理上带来负面影响，儿童白癜风需注意几大饮食。

　　【一】补充金属微量元素。尤其是铜、铁、锌。研究发现，白癜风儿童多和微量元素缺乏有关，铜、铁、锌等微量元素缺乏导致患者体内的酪氨酸酶活性不足，黑色素细胞受损，进而黑色素合成减少;

　　【二】不偏食厌食挑食。白癜风儿童患者的饮食必须要保证营养均衡补充，不可偏食、挑食。人体的健康发育需要各种营养物质，尤其是孩子正处于身体发育的关键时期，更应该避免营养不良。不少儿童患者，偏食现象很严重，而家长却经常迁就着孩子，导致很多儿童白癜风患者的饮食存在较为严重的问题。

　　【三】少吃甜食和零食。甜食、零食的营养价值不高，且多糖高热能，久食会造成营养不良，诱发疾患，影响儿童正常发育，故此父母对孩子的甜食、零食应限量甚至禁止，千万不要让甜食、零食成为儿童的“主食”。有研究指出，长期食用甜食，人体免疫力会下降，容易遭受到感冒等疾病的侵扰。

　　【四】合理的饮品选择。现今各种饮料曾出不穷，儿童最喜爱的饮料多以碳酸饮料为主，还有咖啡等饮品。这些饮品中因含有过多的矿物质磷和咖啡因成分，这些成分会阻碍钙的吸收，从而影响儿童身高发育。因此应该选择果汁为主的，应该丰富，矿物质含量丰富的也不错。

　　济南天大白癜风医院专家提醒：家长不要以为患儿只要合理安排白癜风饮食，就可以治疗白癜风。其实健康的饮食只起到很好的辅助白癜风治疗的作用，并不能真正治疗白癜风。要想不再受白癜风的困扰还是要到专业正规医院治疗。而且白癜风疾病易扩散、复发，治疗白癜风一定要到正规的权威机构治疗，千万不要相信江湖游医、所谓的白癜风特效药和治疗偏方。白癜风一定要早发现、早治疗，如果错失了好治疗时期，白癜风白斑扩散了，不仅增加治疗难度，费用也会大大增加，给孩子和家庭造成不必要的经济和心理负担。

　　以上就是有关专家教你的白癜风儿童需注意几大饮食。得了白癜风还是到专业正规医院治疗，做到对症下药。如还想了解其他关于白癜风的问题。请拨打济南天大白癜风医院专家热线进行咨询。

　　济南天大白癜风医院：http：//.6

　　专家咨询电话： 400-6688-678 免费救助热线：400-

　　医院地址：济南市天桥区明湖西路，济南广播电视大学、济南15中西邻(火车站向东2000米)

　　乘车路线：乘33、83、113、118、201、K91、K98、BRT5等多路公交车到北坦大街下车向西100米

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