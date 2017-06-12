核心提示：白癜风患者要注意哪些事宜？癜风是一种常见的后天性限局性或泛发性皮肤色素脱失病。由于皮肤的黑素细胞功能消失引起，但机制还不清楚。得了白癜风请及时治疗，不治疗就是个定时炸弹，随时就有可能爆炸，那么白癜风应该注意什么呢？下面请济南天大白癜风医院李芳主任讲讲

白癜风患者要注意哪些事宜？癜风是一种常见的后天性限局性或泛发性皮肤色素脱失病。由于皮肤的黑素细胞功能消失引起，但机制还不清楚。得了白癜风请及时治疗，不治疗就是个定时炸弹，随时就有可能爆炸，那么白癜风应该注意什么呢？下面请济南天大白癜风医院李芳主任讲讲

一、注意日常饮食禁忌

白癜风患者要注意哪些事宜？

二、谨遵医嘱

无论是药物治疗、光疗、激素治疗还是手术治疗，医生都会根据不同病人的病情，在药物的用量上，光疗的频率，激素的使用方法，以及是否合适进行手术治疗等方面做出不同的决定。所以大家在治疗的过程中要谨遵医嘱，在医生的指导下科学合理的进行治疗。

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三、注意饮食禁忌

在治疗白斑的过程中大家应忌食鱼虾牛羊肉辣味等发性食物，同时应少食富含维生素C和有剌激性食物。

四、复诊要及时

患者朋友一定要定期到医院复诊，和医生交流病情的发展，以及自己在调养时的一些情况，便于医生及时准确的掌握病情变化，然后对治疗方案作出相应的调整，以最快的时间、较好的效果治疗白癜风。

五、消除心理压力

很多白癜风患者心理上存在较大压力，这对白癜风的治疗会带来很大的阻碍。所以患者朋友要以积极乐观的心态配合医生的治疗。

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