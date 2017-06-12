核心提示：白癜风患者饮食注意什么事项。人人都知道，如果患了疾病，在生活中肯定是要做到饮食方面的忌口的 ，当然了，白癜风也不例外。那么，白癜风患者饮食要注意哪些方面？

白癜风患者饮食注意什么事项。人人都知道，如果患了疾病，在生活中肯定是要做到饮食方面的忌口的 ，当然了，白癜风也不例外。那么，白癜风患者饮食要注意哪些方面？

1、维生素C是我们健康身体必不可少的一种，因此像一些猕猴桃，西红柿，桃子等维生素c含量较高的食物，我们可以少吃，但不可以不吃。

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2、白癜风患者在生活中，可以多食用一些坚果，瓜子，核桃，杏仁都是可以促进病情快速恢复的。

3、患者可以吃一些豆制品，动物肝脏，牛奶的食用对于白癜风的治疗也有一定的辅助作用，白癜风患者可以把牛奶作为日常饮品的选择。

4、蔬菜方面：白癜风患者食疗材料可以用，萝卜，茄子，冬笋和木耳等健康食物，患者应当忌食刺激食物，如：烟，酒，辣椒，蒜等。

5、白癜风患者可以多食香蕉，甜梨和一些香瓜，西瓜也是可以缓解，控制白癜风病情的之选。

以上就是济南天大白癜风医院的李芳主任有关介绍，如果自己还不清楚，你可以询问专家，问好那些能吃哪些不能吃，做好白癜风预防手段。