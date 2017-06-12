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白癜风患者怎么自身调节

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2017-06-12
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核心提示：白癜风患者怎么自身调节：白癜风给患者带来了非常大的危害，会让患者的心理永远有一层阴影，因此我们要驱除这片阴影，那么我们就有必要去了解和认识关于白癜风的一些内容了，先了解下你白癜风患者怎么自身调节。下面请济南天大白癜风医院的李芳主任介绍。

　　白癜风患者怎么自身调节：白癜风给患者带来了非常大的危害，会让患者的心理永远有一层阴影，因此我们要驱除这片阴影，那么我们就有必要去了解和认识关于白癜风的一些内容了，先了解下你白癜风患者怎么自身调节。下面请济南天大白癜风医院的李芳主任介绍。

　　1、发现白癜风后要尽快到医院检查确诊，争取早期治疗。病程短、面积小的白斑，治疗效果相对较好，不少病人可以完全自己治疗。

　　2、生活要有规律，避免经常处于紧张和焦虑的精神状态之中。

　　3、适当增加日晒，但切忌过度，以防晒伤。

　　4、避免皮肤外伤，以免发生同形反应。

　　5、不可用刺激性强的化妆品和外用药。

　　6、采用光化学疗法、中西药结合、饮食、精神疗法等综合疗法治疗。

　　7、有一点很重要，就是患者应积极配合医生，持之以恒，坚持治疗。

　　8、加强体育锻炼，增强自身体质和免疫力。

　　以上为大家介绍的是白癜风患者怎么做好自身调节，现在大家都知道要如何进行自我调节了吧，最后衷心的祝愿您早日康复。

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