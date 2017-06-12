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白癜风精神上如何减压？

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2017-06-12
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核心提示：白癜风精神上如何减压？大家都知道，白癜风和精神压力有关，如果精神不好，平常人会患白癜风几率增高，以患病的人会加重病情，导致扩散，那白癜风患者如何减压呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

　　白癜风精神上如何减压？大家都知道，白癜风和精神压力有关，如果精神不好，平常人会患白癜风几率增高，以患病的人会加重病情，导致扩散，那白癜风患者如何减压呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

　　一、找个好医生

　　对于白癜风的治疗，选对医生很重要，正确的医生，不但能够有效治疗疾病，还能够帮助自己缓解压力，提供心理上的支持，帮助自己树立一个健康的心态的面对治疗。

　　》》》》听说济南天大白癜风医院六个步骤治疗白癜风？真的？赶紧咨询问问怎么回事。

　　二、听听音乐

　　对于患者来说，愉快的音乐能够陶冶人的性情，使人心旷神怡，忘掉烦恼。找几首自己喜欢的音乐，听听音乐，融入到快乐的气氛中去。有利于白癜风患者疏缓心情。

　　三、去宽敞的地方走走

　　白癜风患者由于精神负担和心理压力较重，在生活中有不如意、不顺利的时候，离开你的办公室，离开你的工作桌，去个宽敞的地方走走，看看外面的事物，心情会放轻松许多。适当的忘记烦恼、忧愁，可以一定程度上减轻压力。

　　四、用适当的方式尽量发泄

　　患者日常生活中，可找亲朋好友多聊聊，对于缓解心理压力，放松精神有很好的帮助。白癜风患者可以讲找自己信赖、善解人意的家人或者好友倾诉，可以有效的减轻抑郁，缓解心里负担，或去打打球，跑跑步，经过消耗体力来解决烦闷，也有助于缓解心理压力。

　　专家建议：白癜风患者有心理方面的问题，而心理问题也会对病情恢复有影响。因此在白癜风的治疗过程中，患者要避免消极情绪，树立健康信心，你会离病病魔越来越远。

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