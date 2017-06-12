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白癜风需要知道生活常识

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2017-06-12
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核心提示：白癜风需要知道生活常识。得了白癜风不要害怕，积极治疗才是关键，同时白癜风患者要保持好的心态，配合治疗，在治疗同时，在生活上也得学会一下小常识。下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

　　白癜风需要知道生活常识。得了白癜风不要害怕，积极治疗才是关键，同时白癜风患者要保持好的心态，配合治疗，在治疗同时，在生活上也得学会一下小常识。下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

　　1、不可用刺激性强的化妆品：化妆品对皮肤伤害的例子日常生活中有很多，建议不要使用刺激性强的化妆品可以通过皮肤进入血液细胞破坏皮肤免疫系统。

　　》》》》“吴氏黑色素细胞激活疗法”六个步骤治好白癜风，真的吗？赶紧咨询问？

　　2、治疗需善始善终：积极配合医生治疗，在治疗过程中必须坚持，在坚持一段时间后，确认治疗无效，才可更换疗法，治疗中不要有过高的期望值。

　　3、避免接触酚及酚类化合物：避免接触酚及酚类化合物，经常接触橡胶制品如橡胶手套等，常引起局部脱色而出现白斑，而且在远隔部位也发生白斑损害。

　　4、保护皮肤、免受损伤：衣服宜宽大适身，尤其内衣、内裤不可过紧、腰带宜松。洗澡时不可用力搓擦；避免接触橡胶制品如橡胶手套，橡胶鞋带等。

　　5、调整饮食，合理禁忌：平时宜多吃一些富含酪氨酸与矿物质的食物，如牛肉、猪肉、禽蛋、新鲜蔬菜、豆类、花生、黑芝麻、葡萄干、硬壳果类，以及贝壳类食物等。

　　温馨提示：白癜风疾病通常在发病后不被患者发现，这是因为大家对于白癜风疾病的症状不是很清楚，所以关注自己的健康，就是关爱家人，治疗白癜风是你我心愿。

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