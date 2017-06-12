核心提示：济南看白癜风病去哪家医院。济南看白癜风很多，好多患者不知道那家医院治疗好？我给大家说，济南天大白癜风医院相对比较不错的，该医院诊疗设备先进诊疗设备，专家经验丰富，是值得信赖的医院。 都知道，白癜风患者应特别注意饮食，那么请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

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夏天，白癜风患者应多补充热源食物，膳食中应多补充产热营养素，如碳水化合物、脂肪、蛋白质，以提高肌体对低温的耐受力。尤其应考虑补充富含蛋白质的食物，如瘦肉、鸡鸭肉、鸡蛋、鱼、牛奶等，患者可以多吃一些豆制品或动物肝脏等。

寒冷气候使得人体尿液中肌酸的排出量增多，脂肪代谢加快，而合成肌酸及脂酸、磷脂在线粒体内氧化释放出热量都需要甲基。因此，患者在冬季应多摄取含蛋氨酸较多的食物。

白癜风患者应适量补充无机盐，人怕冷与饮食中无机盐缺少很有关系。专家建议冬季应多摄取含根茎的蔬菜，如胡萝卜、百合、山芋、藕及青菜、大白菜等，因为蔬菜的根茎里所含无机盐较多。钙在人体内含量的多少可直接影响人体的心肌、血管及肌肉的伸缩性和兴奋性，补充钙可提高肌体御寒性。所以白癜风患者 应多吃些含钙较多的食物。

患者还应多吃含VB2、VA、VC的食物，寒冷气候使人体氧化功能加强，肌体维生素代谢也发生了明显变化，饮食中要及时补充维生素B2（核黄 素），以防口角炎、唇炎、舌炎等疾病的发生。

温馨提示：以上是简单介绍的饮食安排，还有很多，具体的问问专家，看看专家见建议你吃什么东西。还有患有白癜风抓紧时间治疗，以免病情恶化，影响你的生活。