核心提示：济南看白癜风病去哪家医院好。白癜风这种病是色素脱落引起的，非常难治疗，那么看白癜风那个医院好，我推荐济南天大白癜风医院好，这医院口碑好，专家好，有的经验近40年，有的北京知名医院来会诊，花普通的钱，看不一样的病，难道这样的医院不好吗？夏季到来，白癜风患者怎么度过？

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一、日晒一定要适量 避免紫外线伤害皮肤

紫外线是把双刃剑。阳光中的紫外线能促进黑色素代谢，对白癜风有一定的治疗作用。适当的阳光照射能够刺激黑色素细胞，使黑色素细胞功能增强，有利于白癜风的恢复。然而一些患者治病心切，不懂得如何适当光照，超量的光照导致白癜风面积变大或者原有出现的黑点消失，有些患者暴晒后，皮肤还会出现红斑、水泡甚至大疱，特别是发展期内暴晒可能会使原有白斑面积变大。

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二、合理饮食作息 提高自身免疫力

护理皮肤不仅仅表现在外，身体内环境的调理也是科学的方式。合理的饮食作息对身体健康大有裨益，对于白癜风病情恢复也有很好的辅助作用。生活中可适当吃一些富含酪氨酸及微量元素的食物，同时利用适量的体育锻炼来增强自身的免疫能力。特别是对于儿童白癜风患者来说，免疫能力的提高可有助于儿童白癜风的治疗效果。同时免疫能力的提高也是有效预防白癜风二次复发的根本保障，对于预防其他疾病也有一定的帮助作用。

专家提醒：除上述提到的皮肤护理外，白癜风患者还应保持愉快心情。这样能有效促进白癜风的治疗。