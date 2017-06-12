核心提示：济南看白癜风到什么医院。看白癜风到专科医院，白癜风是一个很难治疗的疾病，没有专业的技术，是治不好的，专科医院那个好？济南天大白癜风医院就不错，先进的诊疗设备，丰富经验的专家，尤其是吴院长和李芳主任，都深受患者喜爱。有人问白癜风患者能吃冬瓜吗？

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李芳主任认为：冬瓜是一种具有甜味的失误，可以清热解毒、有利尿消肿、清胃降火及消炎等，从这 些方面来看，冬瓜具有很好的治疗效果，尤其是在夏天的时候，很多人还用来做为中暑烦渴，冬瓜有 很多的效果。

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冬瓜还可以对酒毒、冠心病、高血压等都有很好的作用，但对于白癜风患者来说，却不能吃，因为 冬瓜含有胆量的维生素C元素，而对于维生素C是白癜风最不能吃的，因此，白癜风患者尽量不要吃冬 瓜。

虽然白癜风患者要忌食很多东西，但也不要出现不良的营养现象，这对白点的病情有很大的影响 ，因此，要更好的治疗好白癜风，我们在平时的时候要做到合理的饮食，让白癜风早日康复。

温馨提示：良好的饮食对 白癜风的医治有极好的辅助作用的，但也不能盲目的保养，有什么不懂得可以咨询专家。患者在平常的一顶要注意做好保养办法，才能让白癜风得到治疗。