核心提示：济南看白癜风的好医院，济南看白癜风医院很多，治疗效果可不一样了，平常的医院诊疗设备不齐全，治疗起来相当的困难。选择专科医院，这里专业治疗一种疾病，所有的诊疗设备的都是针对性的，那么那个医院好呢？济南天大白癜风医院就相当的不错，这里不但诊疗设备先进，还有老专家亲诊，为你治疗白癜风打下基础。在治疗白癜风同时预防也是必不可少的。

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一、患者要多加锻炼

适度的做一些锻炼是每个患者都应该做的，坚持每天有一个跑步、做操的习惯，这样才能提高身 体的免疫力。

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二、患者尽量少服维生素C

维生素C有美白的功能，很多女性朋友都非常喜爱维生素C，然而服用维生素c不能过量，不然也会 引发白癜风。白癜风患者更远少食或不吃，因为少服维生素C在黑色素代谢过程中，能阻止黑色素的生 成，而加重病情。日常的所需维生素就从食物中获取即可。

三、患者要避免暴晒

在阳光下经过暴晒后容易引发皮肤炎症，引起黑色素受到损害，出现脱色斑。可采取透过玻璃窗 晒太阳，减少紫外线照射。出门也应做好防晒工作。

四、患者要调节自身情绪

白癜风的发生与日常情绪的波动有一定的关系。生活中要找乐，不要找气。白癜风患者特别是大 气大怒后，易诱发病情的扩散。

五、患者要科学饮食

荤素搭配要合理，多吃牛奶、蛋、肝、蔬菜、豆类。少吃大蒜、过酸、过辣和羊肉、虾、蟹等易 发食品。尽量少吃，如西红柿、酸枣、猕猴桃、柿子等维生素含量较高的食物。

温馨提示：在白癜风治疗的时 候，我们的患者一定保持良好的情绪，生活中注意多加护理，屋内环境要适宜，有好的心情才能治疗 好这种疾病。