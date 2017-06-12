核心提示：济南天大白癜风怎么样？白癜风是一种很难治疗的皮肤病，好多人说济南太大白癜风医院看的好，是真的吗？根据调查分析，确实很好，这里环境优美，诊疗设备先进，专家聘请的都是有丰富经验的，有的甚至治疗经验近40年，并且时常北京专家到来会诊交流。你说这样的医院治疗效果能不好吗？在此提醒广大白癜风患者，患白癜风要用什么心态面对。

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1、白癜风虽然具有一定的遗传性，但不会传染。所以如果身边有亲戚朋友有白癜风，千万不要疏远他。大家完全没有必要担心自己与他在一起会被传染，可以和对待平常人一样与患者交往。

》》》》老专家都很忙，咨询下预约，看看什么时候有时间。

2、平衡免疫功能可以从良好的生活习惯入手。工作之余加强身体锻炼，保证充足的睡眠，避免皮肤出现破损、创伤。饮食上可多吃富含微量元素的食物，有利于促进皮肤色素的合成。

3、正确心态面对白癜风。无论是患者还是非患者，保持一颗平常心，持有正确心态都十分重要。对于患者来说，首先要对自己病情有充分的认识，在认识的同时，可以重新审视自己的生活以及周围的人际生态环境，以便更好地调整心理状态，另一方面，要保持乐观积极的心态，良好的心理状态更有利于治疗白癜风。

专家提醒：对于白癜风患者来说在面对白癜风的时候一定要保持良好的心态，在面对白癜风我们首先是要直接的面对，白癜风没有什么好可怕的？可怕的你不去治疗，心灰意冷。