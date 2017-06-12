核心提示：济南天大白癜风专家。有人说看白癜风找的好的医院，其实不是，看白癜风不但要找好的医院，好要找好的专家，那济南天大白癜风医院的专家怎么样，该院专家治疗经验丰富，有的治疗经验近40年，还有北京的专家经常来会诊交流经验。专家指出治疗白癜风同时，护理白癜风也是很重要的。

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那么如何对白癜风进行正确的护理呢？

一、保持心态

很多白癜风患者在发病后，情绪不稳定，自卑不愿与其它人交往，这些不良情绪都会严重影响白癜风的治疗，导致病情的加重。很多患者无法忍受别人异样的眼神，而选择了自我封闭，不愿意出门，不愿意与人交流，甚至出现心理上的扭曲，那么这样就会导致体内的黑色素细胞受到刺激，甚至失去再生功能，这样就会导致白斑出现扩散的现象。

二、饮食调养

白癜风的发病与饮食有很大的关系。患者若饮食不当，很容易导致白癜风病情的发展，如挑食偏食、爱吃零食等。不吃辛辣刺激性食物及维生素C含量过高的食物，海鲜类食物也要少吃。正确的饮食在白癜风疾病的恢复过程中起到了举足轻重的作用。白癜风患者在患病期间，应该要重视饮食方面的调养，在饮食上要加强营养，多吃一些富含微量元素的食物，长期坚持食用，可以有效的促进白癜风疾病的恢复。

三、保护皮肤

白癜风是皮肤性疾病，在患病之后皮肤的抵御能力下降，很容易受到外界因素的刺激，白癜风发病要注意皮肤的清洁，远离一些化学物质，做好皮肤的清洁，另外清洁皮肤要注意，避免使用香皂等刺激性洗护用品，如果要用可选择一些温和的洗面奶，避免刺激白斑，导致白癜风病情加重。另外也要注意避免一些外伤的发生，外伤感染同样会诱发白斑扩散，导致疾病加重。

温馨提示：白癜风的护理跟治疗一样重要，这两方面我们都应该重视起来。白癜风患者在生活方面要注意劳逸结合，避免熬夜，保证充足的睡眠时间，外出时要注重防晒等。