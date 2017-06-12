39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 济南天大白癜风医院 > 正文
综合
问医生

济南天大白癜风专家

新闻文章排行榜
2017-06-12
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：济南天大白癜风专家。有人说看白癜风找的好的医院，其实不是，看白癜风不但要找好的医院，好要找好的专家，那济南天大白癜风医院的专家怎么样，该院专家治疗经验丰富，有的治疗经验近40年，还有北京的专家经常来会诊交流经验。专家指出治疗白癜风同时，护理白癜风也是很重要的。

　　济南天大白癜风专家。有人说看白癜风找的好的医院，其实不是，看白癜风不但要找好的医院，好要找好的专家，那济南天大白癜风医院的专家怎么样，该院专家治疗经验丰富，有的治疗经验近40年，还有北京的专家经常来会诊交流经验。专家指出治疗白癜风同时，护理白癜风也是很重要的。

　　那么如何对白癜风进行正确的护理呢？

　　一、保持心态

　　很多白癜风患者在发病后，情绪不稳定，自卑不愿与其它人交往，这些不良情绪都会严重影响白癜风的治疗，导致病情的加重。很多患者无法忍受别人异样的眼神，而选择了自我封闭，不愿意出门，不愿意与人交流，甚至出现心理上的扭曲，那么这样就会导致体内的黑色素细胞受到刺激，甚至失去再生功能，这样就会导致白斑出现扩散的现象。

　　二、饮食调养

　　白癜风的发病与饮食有很大的关系。患者若饮食不当，很容易导致白癜风病情的发展，如挑食偏食、爱吃零食等。不吃辛辣刺激性食物及维生素C含量过高的食物，海鲜类食物也要少吃。正确的饮食在白癜风疾病的恢复过程中起到了举足轻重的作用。白癜风患者在患病期间，应该要重视饮食方面的调养，在饮食上要加强营养，多吃一些富含微量元素的食物，长期坚持食用，可以有效的促进白癜风疾病的恢复。

　　三、保护皮肤

　　白癜风是皮肤性疾病，在患病之后皮肤的抵御能力下降，很容易受到外界因素的刺激，白癜风发病要注意皮肤的清洁，远离一些化学物质，做好皮肤的清洁，另外清洁皮肤要注意，避免使用香皂等刺激性洗护用品，如果要用可选择一些温和的洗面奶，避免刺激白斑，导致白癜风病情加重。另外也要注意避免一些外伤的发生，外伤感染同样会诱发白斑扩散，导致疾病加重。

　　温馨提示：白癜风的护理跟治疗一样重要，这两方面我们都应该重视起来。白癜风患者在生活方面要注意劳逸结合，避免熬夜，保证充足的睡眠时间，外出时要注重防晒等。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈