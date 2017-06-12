白癜风患者注意做好生活上的护理工作

核心提示：我们都知道，癜风虽不疼不痒，在一般情况下也不会危害到生命，但此病发无定处，如果发展到暴露部位，会影响自身形象美观，甚至影响患者今后的工作和生活，有些患者得病后羞于见人，性格逐渐变得孤僻，更给患者精神上带来巨大的痛苦，有的患者甚至走上了“死亡之路”。那么白癜风患者注意做好生活上的护理工作。

我们都知道，癜风虽不疼不痒，在一般情况下也不会危害到生命，但此病发无定处，如果发展到暴露部位，会影响自身形象美观，甚至影响患者今后的工作和生活，有些患者得病后羞于见人，性格逐渐变得孤僻，更给患者精神上带来巨大的痛苦，有的患者甚至走上了“死亡之路”。那么白癜风患者注意做好生活上的护理工作。

1、辛辣刺激的食物对患者的皮肤刺激比较大，经常吃的话，很容易让皮损处的白斑蔓延。所以生活中对辛辣刺激的食物要注意忌口，比如常见的，辣椒，芥末，姜，洋葱等等。然后还要注意烟酒也要注意避免。

》》》》听说“吴氏还给色素细胞激活疗法”能六个步骤治疗白癜风？当真？

2、生活中对海鲜过敏的人不在少数，由于白癜风病情比较复杂，为了防止病情的扩散，对海鲜类的食物也要注意忌口，比如，海鱼，大虾，闸蟹等海味。

3、摄入过量的维C，容易使黑色素脱失，然而白癜风就是黑色素脱失性皮肤病，所以白癜风患者要尽量避免维C含量较高的食物，防止病情的加重。

白癜风患者除了要做好饮食忌口外，还要做好日常的护理工作，可以多吃一些可以促进黑色素生成的食物，比如动物的肝脏，黑米，坚果等，有助于促进皮损处的黑色素生成。对病情的恢复有一定的辅助作用。另外，平时要注意穿宽松的衣物，女性不要用化学品含量较高的化妆品。

济南天大白癜风医院提醒你：生活中做好饮食忌口，合理膳食，还有日常的护理。在发现白癜风要早治疗，以免拖就了给你带来终身的麻烦。