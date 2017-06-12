核心提示：学会白癜风自我诊断，白癜风是一种原发性的局限性或泛发性皮肤色素脱失症，它由皮肤和毛囊的黑素细胞内酪氨酸酶系统的功能减退或丧失而引起。白癜风的发病原因及发病机制十分复杂，目前研究的仍不十分明确。那么怎么诊断呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

学会白癜风自我诊断，白癜风是一种原发性的局限性或泛发性皮肤色素脱失症，它由皮肤和毛囊的黑素细胞内酪氨酸酶系统的功能减退或丧失而引起。白癜风的发病原因及发病机制十分复杂，目前研究的仍不十分明确。那么怎么诊断呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

白癜风患者在进行自身的病情诊断时应该去正规医院进行正规化的有经验的医师进行诊断，很多患者因为没有及时去专业医院让正规医生诊断，而导致误诊，使患者带来了更多的痛苦。而且白癜风的诊断并不是只用眼睛观察就可以却真的，必须要用专业机器检测进过一系列的正规检查才可以，毕竟，白癜风这种疾病的症状跟很多疾病都差不多。

其实，白癜风的症状患者们多多了解了解也很好，多注意自身的常识也让患者在日常中多注意细节问题。比如，白癜风通常在儿童时期跟青年时期发病，患者自身的表现为皮肤黏膜出现大小跟形状不一的脱色性白斑，且患者自身患处周围的皮肤颜色正常。这些白斑多发病于面部、颈部、手部、躯干跟口腔黏膜等暴露部位，有些患者的隐秘部位也会出现（如眼、鼻、口、耳、乳头、脐、女阴和肛门）也经常会出现侵犯，而且患者的毛发多也会变为白色。

白癜风患者的发病类型也多不同，一般临床上会将患者的发病类型分为寻常型跟节段型等。一般常见的为寻常型，而节段型的白癜风患者白斑多出现一片或者数片，沿某一皮神经节段支配的皮肤区域走向分布，且一般单侧发病为特征。寻常型的白癜风也可以分为局限性、散在性、泛发性和肢端性白癜风，这里就不一一细说。

温馨提示：白癜风的典型症状，是出现白斑，所以患者们要多多注意自己的皮肤表现，注意观察，早发现早治疗才是的选择。选择治疗时建议用“吴氏黑色素细胞激活疗法”该疗法能19天激活黑色素。